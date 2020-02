Note des joueurs: Osasuna 1 – Real Madrid 4, 2020 La Liga

Après une élimination en milieu de semaine en Copa Del Rey, le Real Madrid cherchait à se rétablir en tant que seul leader de la Liga et à reprendre un peu d’élan. Encore une fois, Zinedine Zidane a surpris beaucoup de monde avec son onze de départ. Vinicius JR ne serait pas récompensé pour ses récentes performances stellaires, mais Gareth Bale a été renvoyé dans l’alignement après avoir été exclu de l’équipe tous ensemble pour les trois derniers jours de la Liga. El Sadar est tristement célèbre comme l’un des stades les plus difficiles à jouer avec un environnement cauchemardesque pour l’équipe à l’extérieur. Obtenir tout type de résultat est considéré comme positif. Sans leur talisman, Chimy Avila, Osasuna manquait un peu de dents dans leur attaque. Après une attaque précoce de tirs au filet de Thibaut Courtois et un but d’Unai Garcia, Madrid a survécu à la tempête. Les buts d’Isco et Sergio Ramos ont complété le retour en première mi-temps, puis Lucas Vazquez et Luka Jovic ont condamné le match en seconde mi-temps. Classement complet des matchs ci-dessous:

Thibaut Courtois — 7: Dans les quatre premières minutes du match, Courtois a dû effectuer deux arrêts cruciaux et a fait face à quatre tirs au total. A encore besoin d’améliorer la distribution avec ses pieds, en effectuant seulement 50% de ses passes avec précision.

Dani Carvajal-sept: Superbe dans les moments où il a choisi d’appuyer, remportant le ballon en haut du terrain et produisant ensuite des croix de haute qualité, y compris un extérieur du grenier à Gareth Bale qui a battu la tête.

Raphael Varane — 7: Le défenseur central et son partenaire, Ramos, ont nié toute une ligne de front intense et énergique à Osasuna toute la soirée.

Sergio Ramos – 7,5: A marqué le but de la tête d’un braconnier après que Casemiro ait retourné le ballon dans le filet d’Osasuna. Après que Madrid a résisté à l’assaut initial d’Osasuna, Ramos et Varane l’ont de nouveau verrouillé défensivement. A produit une équipe haute de 6 dégagements.

Ferland Mendy – 8: Le défenseur français devient «Mr.Consistent». Lorsqu’il s’agit de défendre dans des scénarios 1 contre 1, l’ancien Lyonnais est de classe mondiale. A produit 2 plaqués, 2 interceptions et 2 dégagements.

Casemiro — 7: Sloppy avec sa distribution dans les 45 premières minutes, mais a fait amende honorable avec sa tête de retour à travers le but que Sergio Ramos a converti pour donner au Real Madrid la tête. Plus tard, il a effectué un arrêt crucial de la ligne de but en deuxième mi-temps pour empêcher Osasuna d’égaliser.

Luka Modric – 8.5: Avec Courtois et Isco, Luka était parmi les quelques points positifs du premier semestre du Real Madrid. La passe du Croate à Benzema avant que Lucas Vazquez marque le troisième but était une chose de beauté.

Fede Valverde — 5.5: Un match globalement calme de l’Uruguayen, mais a réussi sa quatrième passe décisive de la saison à la 93e minute avec une passe de Luka Jovic.

Isco — 9: Toutes les meilleures opportunités de Madrid sont venues des pieds du petit magicien. Son bon jeu a été récompensé et il en a profité quand un coup de Gareth Bale a sauté dans la surface avec Isco qui a propulsé le ballon dans le fond du filet. Son rythme de travail et sa résistance à la presse ont été cruciaux pour que Madrid perce la presse et l’intensité d’Osasuna.

Gareth Bale — 3: L’une des 45 minutes les plus pauvres d’un attaquant du Real Madrid en première mi-temps. Bale, un joueur dont la majeure partie de son jeu est basée sur la vitesse, avait l’air lourd et lent. Il a perdu le ballon à 11 reprises au cours de la première mi-temps seulement et à d’innombrables occasions vient de le passer à l’adversaire.

Karim Benzema — 5.5: Calme en première mi-temps, mais amélioré en deuxième et a produit l’assistance de Lucas Vazquez sur le troisième but du Real Madrid.

Substitutions:

Lucas Vazquez – 7,5: Sécurisé le résultat pour Madrid en marquant le troisième but de l’équipe, le plaçant avec confiance devant Sergio Herrera dans le coin inférieur.

Vinicius JR — 5.5: Wiggled son chemin à travers pour trouver une ouverture à l’extérieur de la boîte pour prendre un tir, mais l’occasion a finalement été bloquée et déviée de sa main. Il y avait 11 touches au total et rien d’autre à noter.

Luka Jovic – 7,5: Avait moins de quatre minutes à jouer, mais cela n’a pas empêché le Serbe de figurer sur la feuille de match. Fede Valverde a effectué une passe latérale pour l’attaquant qui a ensuite fracassé une volée dans le coin supérieur pour obtenir son 2e but pour le Real Madrid.