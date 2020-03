Notes des joueurs de Barcelone pour la saison 2019/20 jusqu’à présent

Sans football dans un avenir prévisible, cela vaut la peine de jeter un œil sur les performances des joueurs pour la saison jusqu’à présent.

Nous les avons notés de 1 à 10, 10 étant la note la plus élevée et 1 étant tout simplement horrible.

Cette liste prend en compte tous les joueurs qui ont porté le maillot cette saison, et même ceux qui ont évolué dans la fenêtre de transfert d’hiver.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous êtes d’accord.

Photo de Tim Clayton / Corbis via .

Marc-Andre ter Stegen

Sans doute le meilleur joueur de l’équipe jusqu’à présent cette saison. A été excellent dans presque tous les matchs auxquels il a joué.

Mis à part une ou deux erreurs de routine, sa cohérence entre les messages a été une grande raison pour laquelle le Barça a récolté un point ou plus dans certains matchs.

Évaluation: 10

Nelson Semedo

N’a été ni brillant ni pauvre, mais quelque part entre les deux. Lorsqu’il est “sur le coup”, Semedo fournit un débouché volontaire du côté droit, dont le rythme et la capacité de franchissement réelle sont un réel atout pour le côté.

Il y a des occasions, cependant, où il ne semble pas aussi positif et insiste pour jouer des balles carrées ou revenir au gardien. Il n’y a pas de poussée vers l’avant. À ces occasions, il pourrait tout aussi bien ne pas être là.

Évaluation: 6

Gerard pique

Derrière Ter Stegen, Pique a été le joueur exceptionnel du Barça. La question a été posée à de nombreuses reprises, mais a désormais plus de poids que d’habitude. Où seraient les Blaugranes sans lui?

Un colosse au cœur de la défense du Barça qui donne absolument tout à chaque fois qu’il enfile la chemise.

Évaluation: 9.5

Clement Lenglet

Aux côtés de Piqué, Clément Lenglet a fait des bonds de géant. Dans la mesure où il est tout à fait possible que Samuel Umtiti soit autorisé à quitter cet été, ce qui aurait été impensable il y a un an à 18 mois.

Cool, calme et recueilli, les performances du Français peuvent être sous-estimées, mais il mérite pleinement une place de départ chaque semaine.

Évaluation: 8.5

Jordi Alba

Il nous manque cruellement lorsqu’il n’est pas là, comme cela a été prouvé lorsqu’il a été blessé.

Donne au Barca quelque chose de plus sur le côté gauche, dans la mesure où ils ont l’air d’une équipe totalement différente sans lui.

Lionel Messi en particulier s’appuie sur ses courses dans la surface et sa capacité innée à le trouver avec une croix ou une passe.

Évaluation: 8

Sergio Busquets

Nous ne pouvons pas ignorer l’éléphant dans la pièce. Sergio Busquets était loin d’être le joueur que nous savons qu’il pourrait être en 2019/20.

Paresseux à certains moments, son décès a été plus lent que prévu et, osons-le dire, pour la première fois de sa brillante carrière, il a l’air moins un démarreur que jamais.

Évaluation: 4

Photo de Tim Clayton / Corbis via .

Frenkie de Jong

Pour sa première saison au Camp Nou, Frenkie de Jong peut être largement satisfait de sa contribution.

Quand il est bon, il est très bon et est un excellent débouché dans un sens offensif. Son dynamisme dans le rôle a souvent donné un coup de pouce au Barça au moment où il en avait besoin.

A été trouvé manquant dans certains jeux, cependant, et doit probablement ajouter un peu plus de cohérence à son jeu.

Évaluation: 7.5

Arthur Melo

Trois buts et trois passes décisives ne sont pas mauvais de la part du Brésilien, et sa détermination acharnée à conserver le ballon en possession du ballon a été nécessaire au milieu de terrain.

Joue beaucoup trop de balles carrées à mon goût car il est suffisamment précis dans sa plage de dépassement pour faire avancer le Barça, plutôt que de stagner un mouvement particulier.

Les blessures n’ont de nouveau pas aidé sa cause, ni ses prétendues manières de faire la fête.

Évaluation: 6.5

Lionel Messi

Ce n’est pas sa meilleure saison et pourtant Messi a réussi 19 buts et 12 passes décisives en 22 apparitions.

Les rumeurs selon lesquelles il joue avec une blessure ne semblent pas sans fondement, car nous n’avons pas trop vu cette accélération d’un départ arrêté dans cette campagne, en particulier dans la dernière partie de celle-ci.

Selon ses propres normes élevées, il n’a pas atteint les sommets, et pourtant sans lui aussi, le Barça aurait eu du mal. Mal.

Évaluation: 8.5

Luis Suarez

Dommage que la saison de Luis Suarez se soit terminée prématurément. Avec 11 buts et sept passes décisives, l’Uruguayen peut toujours offrir une présence décisive en cas de besoin, bien que l’âge commence à le fatiguer.

Plus prédateur que jamais dans la surface de réparation, son manque de mobilité pourrait voir sa carrière au Barca se terminer dans un avenir pas trop lointain. Le besoin de vitesse des Catalans dans ce domaine est évident.

Évaluation: 8.5

Photo de Tim Clayton / Corbis via .

Antoine Griezmann

Étant donné qu’il a été disputé pour la plupart, il est difficile d’être trop dur avec le Français.

Huit buts et quatre passes décisives en 26 matchs pour un vainqueur de la Coupe du monde ne sonnent pas très bien, mais son éthique de travail a été parfaite.

S’il avait marqué plus de buts, il est peu probable qu’il y ait de la négativité autour de lui.

Évaluation: 8

Sergi Roberto

Un joueur qui partage les opinions de la fraternité cule. Donne absolument tout pour le maillot, mais est devenu plus un joueur utilitaire qu’il ne l’aurait peut-être souhaité.

Mieux à certains égards que Semedo à l’arrière droit, et pire à d’autres, sa présence au milieu de terrain ne peut plus être assurée maintenant, en raison de la nécessité de trouver de la place pour les autres.

Je ne le vois pas accepter un rôle un peu partiel la saison prochaine.

Évaluation: 4.5

Ansu Fati

Faites irruption sur la scène avec des objectifs brillants qui établissent des records presque à chaque fois qu’il met le pied sur le terrain.

Comme on pouvait s’y attendre, son impact a ralenti après un certain temps, mais ne montrant aucun signe de nerfs qui pourraient normalement affecter un si jeune. Certainement un pour l’avenir.

Évaluation: 6

Arturo Vidal

A dû se contenter de venir du banc pour la plupart, quelque chose qu’il a fait dans 14 de ses 22 apparitions.

Six buts, deux passes décisives et une éthique de travail générale qui ferait honte à beaucoup de ses coéquipiers ne sont pas trop minables par rapport aux minutes sur le terrain.

Cela dit, il y a toujours un argument selon lequel, compte tenu de son âge, il n’est pas tout à fait ce dont le Barça a besoin maintenant.

Évaluation: 5

Firpo Junior

Pas un désastre complet mais pas loin. Firpo a été amené à défier Alba pour le poste d’arrière gauche, mais n’a réussi à obtenir des matchs qu’en raison de la blessure d’Alba.

Pas du tout dynamique, et semble franchement effrayé quand il avance. Ne s’associe pas bien avec ceux qui l’entourent, son décès est généralement médiocre, et pour une signature qui a tant promis, il a été une déception.

Évaluation: 3

Neto

A assez bien fait à l’Inter en Ligue des champions, mais ne s’est pas couvert de gloire dans aucun des deux matches contre l’Espanyol en Liga ou l’Atletico Madrid en Super Coupe d’Espagne.

Ses deux erreurs dans ce dernier match ont remis la victoire aux Rojiblancos alors que le Barça était en bonne voie pour atteindre la finale.

Évaluation: 3

Samuel Umtiti

A perdu quoi que ce soit qui a fait de lui un appareil dans la ligne arrière du Barça.

Il a toujours son physique, mais toute vitesse qu’il avait auparavant a totalement disparu depuis son retour de blessure.

A lui-même à blâmer seulement si le club pense qu’il est excédentaire par rapport aux besoins de l’été.

Évaluation: 4

Photo de Pablo Morano / MB Media / .

Ousmane Dembele

Encore une saison où les blessures ont gêné le Français. Il ne fait aucun doute que Dembele est un joueur spécial lorsqu’il est libre de problèmes de blessures.

L’équipe n’a simplement personne d’autre comme lui. Brillant aux deux pieds, son allure effrayera tout défenseur.

Et pourtant, en dehors de l’éclat étrange, un seul but et un carton rouge dans le même match sont à peu près tout ce qu’il a à montrer pour son 2019/20.

Évaluation: 3

Moussa Wague

Il aurait pu être le successeur de Nelson Semedo si le club avait persévéré avec lui, mais était beaucoup trop brut pour un emploi régulier dans les grands matchs.

Le saut du Barca B, comme beaucoup l’ont constaté avant lui, était tout simplement trop grand.

Évaluation: 3

Jean-Clair Todibo

Pourquoi oh pourquoi oh pourquoi le club l’a-t-il laissé partir? A à peine eu la chance d’impressionner mais avait l’air à l’aise quand on l’a appelé et aurait sûrement pu fournir la couverture requise à Gerard Piqué si nécessaire.

Évaluation: 6.5

Carles Perez

Dans ses huit apparitions (plus cinq en tant que sous-marin), il a marqué trois buts et aidé deux fois, et il semblait qu’il pourrait être une vraie trouvaille et une pour l’avenir aux côtés d’Ansu Fati.

Tout comme Todibo, cependant, il a été mis en conserve avant de lui donner une chance, donc nous ne saurons jamais à quel point il aurait pu être bon.

Évaluation: 6

Carles Alena

Il n’a pas eu la chance d’impressionner jusqu’à ce qu’il soit si tard dans la saison qu’il envisageait de s’éloigner pour gagner du temps de jeu.

Offre de la physique et du dynamisme au milieu de terrain et maintient un autre lien avec La Masia s’il revient du Real Betis.

Évaluation: 6

Photo de Tim Clayton / Corbis via .

Martin Braithwaite

L’une des signatures les plus étranges pour le Barça, mais crédit au Danois, il a tenu parole sur la façon dont il allait se conduire.

A été une bouffée d’air frais, et même s’il est expédié aussi rapidement qu’il a été amené, il ne peut pas être critiqué pour un manque d’effort.

Évaluation: 7

Ivan Rakitic

N’a pas fini par partir dans la fenêtre de janvier, mais ses jours au Barça sont terminés. N’a vraiment rien offert à l’équipe cette saison, sauf une tête expérimentée et calme.

Une ombre du joueur qui s’est joint il y a quelques années à peine.

Évaluation: 3

Riqui Puig

On ne lui a pas non plus donné beaucoup de chance de briller, malgré Quique Setien le félicitant à son arrivée au club, puis le jouant dans le match contre Grenade.

Il a cependant changé le jeu avec son entrée, nous allons donc lui donner une note basée sur ces 19 minutes.

Évaluation: 5

Alex Collado

N’a joué que cinq minutes dans l’équipe senior, mais le club est apparemment disposé à prolonger son contrat, ils doivent donc voir quelque chose en lui.

Note: Pas assez de minutes pour le noter

Ronaldo Araujo

Comme Collado, ne s’est avéré que pour la première équipe en une seule apparition de remplacement, et pour légèrement plus longtemps que son coéquipier – 14 minutes.

Note: Pas assez de minutes pour le noter.