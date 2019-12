Notes des joueurs en première mi-temps: les défenseurs du Bayern Munich

Jusqu'à présent, la saison a été tumultueuse pour le Bayern Munich. Par rapport au Hinrunde de 2018, les Bavarois sont 3 points plus mal lotis mais légèrement plus proches de la première place. Bien sûr, ce n'est pas acceptable pour un club comme le Bayern, c'est pourquoi Niko Kovac a été limogé à mi-chemin du Hinrunde et remplacé par son assistant, Hansi Flick.

Les patrons semblent satisfaits du travail accompli jusqu'à présent par Flick et ont décidé de lui permettre de continuer jusqu'à l'été; cependant, cela ne signifie pas que la navigation a été fluide par tous les moyens. La défense en particulier a été un désastre cette saison, et de nombreux joueurs n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes.

Alors, qui étaient les artistes les plus remarquables? Comment a fait tout le monde en défense? Nous allons jeter un coup d'oeil:

Gardiens de but:

Manuel Neuer: A-

Minutes jouées: 2340

Buts concédés: 31

Draps propres: 8

31 buts encaissés en 26 matchs peuvent sembler beaucoup, mais croyez-moi, si Manuel Neuer n'était pas dans le but, ces chiffres seraient probablement doublés. Le capitaine du Bayern était le rocher dans une configuration défensive autrement fragile, nettoyant les erreurs de ceux qui étaient devant lui. Cependant, il y a eu quelques moments où il aurait pu faire mieux, et la passe de mishit occasionnelle le maintient d'une note parfaite.

Sven Ulreich: N / R

Minutes jouées: 0

Buts concédés: N / A

Draps propres: N / A

Sven Ulriech n'a pas joué dans le Hinrunde, donc il n'a pas de cote.

Fullbacks:

Alphonso Davies: A

Minutes jouées: 1 292

Buts marqués: 1

Aides: 4

Le jeune canadien a été une révélation absolue cette saison, commençant hors de position à l'arrière gauche et dominant toujours les meilleurs. La vitesse et la physique de Davies sont ses plus grands atouts, qu'il utilise pour intimider régulièrement des joueurs beaucoup plus âgés et plus expérimentés. Ses performances dominantes contre Jadon Sancho et Heung-Min Son lui ont valu de nombreux éloges, et seul un manque d'expérience et une erreur occasionnelle (comme contre Bayer Leverkusen) le maintiennent d'une note parfaite.

Benjamin Pavard: B

Minutes jouées: 2 239

Buts marqués: 2

Aides: 4

Le nouveau Français du Bayern inattendu s'est retrouvé à jouer une tonne de minutes cette saison, avec la plupart d'entre eux à l'arrière droit tandis que Joshua Kimmich est passé au milieu de terrain. Pavard excellait souvent dans son rôle, gardant le flanc silencieux avec son rythme et sa force, tout en gravissant inlassablement le terrain pour livrer des centres à Robert Lewandowski. Cependant, il est plus un Rafinha qu'un Lahm, et s'est parfois retrouvé hors de sa profondeur dans les jeux les plus difficiles.

Peut-être que si Pavard avait eu plus d'opportunités au centre arrière, sa cote aurait été plus élevée.

Défenseurs centraux:

Jerome Boateng: D

Minutes jouées: 1050

Buts marqués: 0

Aides: 0

Pour l'un des joueurs les plus seniors de l'équipe, Jerome Boateng avait vraiment un Hinrunde à oublier. Le vainqueur de la coupe du monde allemande a eu quelques sorties décentes, mais a surtout été lamentable à l'arrière tout au long de la première moitié. 5 cartons jaunes et un rouge tout droit en seulement 1 000 minutes de jeu racontent une histoire à eux seuls.

Javi Martinez: C-

Minutes jouées: 892

Buts marqués: 0

Aides: 0

Javi n'était pas aussi affligeant que Boateng, mais toujours assez pauvre. Le manque de rythme de l'Espagnol est son talon d'Achille au centre du dos, et alors que Hansi Flick poussait sa ligne de derrière de plus en plus haut sur le terrain, Javi a rapidement été exposé à des compteurs dangereux avec lesquels il n'avait aucun moyen de faire face. La seule raison pour laquelle il obtient un meilleur score que Boateng est qu'il jouait hors de position.

Niklas Sule: C +

Minutes jouées: 1001

Buts marqués: 0

Aides: 1

La note de Niklas Sule ici est davantage influencée par l'écart laissé par son absence que tout ce qu'il a fait sur le terrain. Alors que Sule était en bonne santé, il a souvent été critiqué pour sa mauvaise défense, en particulier contre les ailiers rapides qui parcouraient l'écart laissé derrière le dos droit. Cependant, sa blessure au LCA a montré à quel point le Bayern dépendait de sa taille, de son rythme et de son sang-froid – il y avait parfois un trou de taille Sule sur le terrain. Il mérite donc une note décente, mais pas tout à fait un B.

Lucas Hernandez: C +

Minutes jouées: 632

Buts marqués: 0

Aides: 0

Il est difficile d'évaluer un joueur sur la base de seulement 632 minutes de temps de jeu, surtout lorsqu'il s'agit d'un nouvel arrivant et que ses minutes sont réparties sur deux positions. Lucas Hernandez a eu quelques performances «wow» pour lancer sa carrière au Bayern, mais lui et le reste de l'équipe sont rapidement tombés dans une ornière alors que le mandat de Niko Kovac devenait incontrôlable. Avec un peu de chance, il reprendra forme dans le Ruckrunde, car les Bavarois pourraient avoir besoin de lui contre Chelsea.

David Alaba: A +

Minutes jouées: 1 453

Buts marqués: 1

Aides: 1

David Alaba mérite son score parfait, car il a été le joueur le plus régulier jusqu'à présent cette saison et la cheville ouvrière de la défense. L'Autrichien a été déplacé de l'arrière gauche au centre arrière en raison de la crise des blessures, et il a commencé à offrir des performances de classe mondiale presque immédiatement – combinant son rythme, sa distribution et son positionnement pour devenir ce qui est essentiellement le centre parfait du Bayern Munich.

Il a également joué un rôle déterminant dans le développement d'Alphonso Davies, lui donnant ce qui était essentiellement un coaching en temps réel sur la façon d'être un arrière gauche au milieu des matchs. Cela restera dans les mémoires comme l'année où David Alaba a obtenu un véritable rôle de leadership au sein du Bayern Munich.

Note défensive globale: D

31 buts encaissés en seulement 26 matchs sont épouvantables pour une équipe de la stature du Bayern, et c'est la principale raison pour laquelle l'équipe est actuellement en 3e place. Hansi Flick doit régler cela dans la seconde moitié de la saison, sinon même des goûts de Chelsea pourraient surprendre les Bavarois.