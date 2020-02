Notes des joueurs: Levante 1 – Real Madrid 0; 2020 La Liga

Le Real Madrid entrera en El Clasico le week-end prochain deux points derrière son éternel rival. Ils quittent la Ciutat de Valencia les mains vides après avoir raté d’innombrables opportunités associées à la mauvaise performance de l’arbitre, Hernandez Hernandez. La mentalité devra changer de cap pour les deux plus gros matchs de la saison. Isco et Varane étaient parmi les points lumineux de Madrid, mais l’équipe manquait désespérément de touche clinique. Cotes de correspondance complètes ci-dessous:

Thibaut Courtois — 5: Un gardien de but devrait rarement être battu à son poteau proche et le but de Morales, aussi puissant qu’une volée, aurait dû être sauvé par le Belge.

Dani Carvajal—5: L’arrière était une sortie constante sur le flanc droit, mais n’avait pas de cible pour ses centres dans la surface.

Raphael Varane — 7: Le Français était un monstre à l’arrière pour Madrid. A réussi ce qui aurait été un certain objectif pour Levante en tirant sa jambe et en bloquant la croix avec son tibia. A fait un autre tacle du dernier fossé en fin de match sur Borja Mayoral pour empêcher Levante de remonter de deux buts.

Sergio Ramos — 7: Injustement réservé tôt par Hernandez Hernandez, mais gardant son sang-froid le reste du match. Des commutateurs diagonaux parfaits en pouces à Carvajal ont aidé Madrid à exploiter le côté faible de Levante.

Marcelo — 5: Le Brésilien est tout l’attaque, tout le temps. Essentiellement joué comme ailier gauche dans ce match. Pour son niveau avancé, sa contribution offensive et son produit final pur faisaient cruellement défaut.

Casemiro – 6,5: Encore une bonne performance du Brésilien, il n’est pas à blâmer pour la défaite de Madrid.

Luka Modric – 6: A choisi les bonnes passes sur le ballon et a cherché à briser les lignes avec ses dribbles. Avait l’air un peu fatigué et les jambes lourdes en essayant de se défendre pendant la transition.

Toni Kroos—5,5: Jeu inhabituellement calme de la part de l’Allemand, qui a eu peu d’influence sur le match.

Isco – 7,5: Toutes les meilleures opportunités de Madrid sont venues des pieds d’Isco. Il l’a mis sur une assiette pour Benzema deux fois. L’Espagnol a réussi à trouver des poches d’espace dans le dernier tiers de Levante. A réussi 4 passes clés en première mi-temps.

Eden Hazard — 5: A travaillé sans relâche des deux côtés du ballon, mais a manqué de conviction et un peu d’égoïsme dans le dernier tiers. Manqué une occasion en or de donner l’avance à Madrid après avoir été clairement éliminé au but.

Karim Benzema — 4: A raté deux occasions en or en première mi-temps après avoir été joué à 1 contre 1 à chaque fois par Isco. A manqué de touche finale au cours des deux derniers mois et Madrid cherche désespérément un buteur.

Substitutions:

Vinicius JR — 6.5: Regardé incroyablement vite sur l’aile gauche, brûlant les joueurs à volonté. Cela a créé une opportunité parfaite, encore une fois pour Benzema, mais Levante a mis un coup de pied dans le ballon.

Lucas Vazquez—6: Il a créé une bonne occasion après avoir balancé son pied gauche à travers le ballon et presque trouvé Benzema à la fin du jeu.

Fede Valverde — N / A: Remplacé trop tard dans le match, pourquoi Zidane at-il attendu si longtemps pour présenter l’Uruguayen?