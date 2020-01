Notes des joueurs: Manchester United 0-2 Burnley

David de Gea 6 – À part les deux buts de Burnley, on ne lui a pas demandé grand-chose, même si certains peuvent s’attendre à ce que le De Gea du passé ait sauvé un ou les deux efforts stupéfiants.

Aaron Wan-Bissaka 6 – Avait la liberté du flanc droit et même s’il était impressionnant comme toujours sur la défensive, il aurait dû marquer une passe ou deux.

Harry Maguire 5 – N’aurait pas pu empêcher le premier but. C’est une grande question quand Manchester United verra le meilleur de lui.

Phil Jones 6 – Étonnamment, il n’était pas lui-même sujet aux erreurs habituelles et a présenté de bons défis.

Brandon Williams 6 – Son soi robuste et solide habituel mais malheureusement rien ne vient de son bon travail. Avancé beaucoup et bien travaillé avec ses camarades attaquants.

Nemanja Matic 6 – Bien protégé sa défense et mis de bonnes chances qui auraient dû être converties par ses coéquipiers.

Fred 6 – Le Brésilien était son travailleur acharné, comme toujours, mais on pourrait dire que son décès doit s’améliorer, d’autant plus qu’il est le plus «libéré» entre lui et Matic.

Juan Mata 5 – J’ai eu beaucoup de ballon mais je n’ai rien fait avec. Coupable d’avoir raté une occasion cruciale qui aurait vu United monter de 1 à 0.

Andreas Pereira 4 – A abandonné la possession à plusieurs reprises et a du mal à jouer avec toute la finesse. Conçu pour être un meneur de jeu mais ne peut pas relâcher le ballon ni passer avec précision.

Daniel James 6 – A bien travaillé avec Williams et doit être frustré qu’aucun de ses coéquipiers n’ait lu ses croix avec précision alors qu’il en a mis plusieurs de bonnes.

Anthony Martial 5 – Il est déconcertant que ce soit le même Martial qui était si impressionnant plus tôt dans la saison. Regarde une ombre de lui-même et est également coupable de rater une occasion facile.

Suppléants

Mason Greenwood

Luke Shaw

Jesse Lingard