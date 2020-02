Notes des Joueurs (Primera Iberdrola): CD Tacón 0 – 0 Valencia CF

Le match de CD Tacón contre le Valencia CF était un match nul classique de 0-0 – il était dur, de bout en bout, et manquait du peu de qualité nécessaire pour terminer la passe finale. Par conséquent, il était assez difficile de séparer chaque performance individuelle les unes des autres, avec un seul joueur se démarquant vraiment.

Entrées

GK: Yohana

Évaluation: 8.5 / 10

Yohana était le meilleur joueur incontesté de Tacón. Son positionnement était sur le point, lui permettant de faire des arrêts faciles et de sortir de sa ligne et de faire exploser les attaques. Elle a également fait une intervention particulièrement spectaculaire à la 67e minute, lorsque Valence a volé un tir au but à bout portant après un corner. Sans Yohana, Tacón aurait très bien pu perdre ce match.

RB: Babett Peter

Évaluation: 5.5 / 10

Ce n’était pas vraiment un facteur offensif et a été pris de position de plus en plus vers la fin de la partie.

RCB: Daiane

Évaluation: 5.5 / 10

Défensivement était un coup sûr, car l’espace derrière elle a été exploité quand elle est intervenue et elle a parfois perdu son affectation dans la boîte. Son quasi-but sur un corner (qui peut ou non avoir franchi la ligne) donne un coup de fouet à sa note globale.

LCB: Osinachi Ohale

Évaluation: 4.5 / 10

A fait de mauvais jugements en sortant de sa ligne pour gagner le ballon et a eu du mal à garder une trace des attaquants adverses.

LB: Esther

Évaluation: 5/10

A fait un travail décent en jouant des balles dans le canal pour Jakobsson, mais était complètement absent lors d’une attaque de Valence qui a finalement vu une Florencia Bonsegundo banalisée mettre un coup de pied hors du poteau.

RM: Lorena Navarro

Évaluation: 6/10

Elle avait l’air nette sur le ballon au début, mais elle s’est détachée de plus en plus du jeu alors que Tacón cherchait à attaquer par la gauche et a finalement perdu le peu de contrôle qu’elle avait.

MRC: Aurélie Kaci

Évaluation: 5.5 / 10

Ce n’était pas sa performance habituelle sur le ballon – inhabituellement bâclée et imprécise. Elle avait l’air bien sur la défensive, cependant.

LCM: Thaisa

Évaluation: 6/10

Performance moyenne globale. A fait quelques plaqués décents et n’a pas été remarquable sur le ballon.

LM: Chioma Ubogagu

Évaluation: 5.5 / 10

Souvent, elle a rencontré des passes qui ne l’ont jamais atteinte et n’a pas réussi à sortir de son centre lorsqu’elle a battu son marqueur.

RS: Kosovare Asllani

Évaluation: 6.5 / 10

Trop peu impliquée, mais elle a très bien réussi à échapper à ses coéquipières au but à plusieurs reprises. Il y a un potentiel pour l’utiliser comme plaque tournante du jeu offensif de Tacón qui ne se réalise pas pour le moment.

LS: Sofia Jakobsson

Évaluation: 5.5 / 10

Jeu décevant de Jakobsson. Elle a eu beaucoup de moments où elle a été un contre un avec un défenseur ou au but, mais son toucher l’a laissée tomber. Elle a également été incapable de terminer les croix d’une manière que nous n’avons pas l’habitude de voir.

Suppléants

RM: Patricia Carballo Penas (pour Lorena – 74 ’)

Évaluation: 5.5 / 10

A cherché à jouer des passes à ses attaquants et sur la ligne de touche, mais ils ne se sont généralement pas détachés.

RS: Jessica Martínez (activé pour Ubogagu – 74 ’)

Évaluation: 6.5 / 10

N’a pas eu beaucoup d’occasions, mais elle a frappé la barre transversale avec un coup franc dans la dernière minute du temps d’arrêt.

LM: Malena Ortíz Cruz (pour Asllani – 82 ’)

Évaluation: N / A