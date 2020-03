Notes des joueurs (Primera Iberdrola): CD Tacón 3 – 4 Deportivo de La Coruña

David Aznar a tenté une expérience tactique intéressante contre le Deportivo de La Coruña, avec un diamant 4-4-2.

Google

Google a presque obtenu la composition correcte, mais a déterminé à tort qu’Aurélie Kaci était le milieu de terrain défensif. Elle, en fait, a joué à gauche du milieu de terrain, tandis que Thaisa a parcouru la droite et Ainoa a agi en tant que numéro 6 de l’équipe.

La joueuse de réserve Marina Martín Massanet est intervenue à l’arrière droit pour Osinachi Ohale blessé, mais, sinon, Aznar avait la plupart de ses habitués sur le terrain.

Entrées

Yohana

Évaluation: 6.5 / 10

Yohana a eu un match mixte. Elle a réclamé toutes les croix confortablement à la barre une – sur laquelle elle a mal tourné sur un corner – et a réalisé un excellent arrêt un contre un. Néanmoins, elle a été prise dans un no man’s land malgré une couverture défensive au premier but et aurait probablement pu mieux faire sur le tir entraîné sous un angle serré sur le deuxième but du Deportivo.

Babett Peter

Évaluation: 6.5 / 10

Elle a exécuté une bonne performance offensivement grâce à son mouvement dynamique sur le underlap et ses passes dans les canaux, mais elle a fait une erreur cruciale sur le premier but du Deportivo; elle a raté une interception qui a permis au mouvement de se développer.

Massanet

Évaluation: 5.5 / 10

N’a pas été assez rapide pour couvrir Daiane sur le premier but après que ce dernier se soit déplacé pour expliquer l’erreur de Babett. Massanet a été assez inactif dans les autres parties du jeu en raison de la préférence du Deportivo pour attaquer sur la gauche de CD Tacón.

Daiane

Évaluation: 3.5 / 10

Daiane a vraiment eu du mal à la Primera Iberdrola cette saison. Elle a failli provoquer un but contre son propre camp après un terrible cadeau sous pression, n’a pas pu suivre sa marque de temps en temps et a présenté de faibles défis qui ont finalement contribué au but gagnant du Deportivo.

Esther Aranda

Évaluation: 5/10

Esther était assez moyenne offensivement tout en commettant quelques erreurs en défense. Elle a été laxiste à fermer des crossers, parfois, et cette tendance a contribué au quatrième but de l’opposition, quand elle a permis à Lourdes Moreno de tirer un coup franc juste à l’extérieur de la surface.

Ainoa Campo

Évaluation: 8/10

Ainoa était exceptionnelle sur le ballon et sa qualité a créé un effet d’entraînement sur l’accumulation de Tacón. Les passes sans espoir pompées dans les canaux ont été remplacées par des combinaisons soignées au milieu de terrain et un meilleur contrôle du jeu. Elle serait mieux classée si ce n’était pour ses défauts défensifs, liés à sa discipline de position. Au lieu de garder la compacité verticale, elle a été très agressive en appuyant plus haut sur le terrain (ce qui peut avoir été une décision d’entraîneur). Cela a coûté à Tacón le troisième but du Deportivo, lorsque la position avancée d’Ainoa a permis une passe verticale pour diviser la ligne médiane.

Thaisa

Évaluation: 7/10

Thaisa était son auto combatif habituel au milieu de terrain et était assez propre sur le ballon. Elle avait également la rare distinction de n’être particulièrement responsable d’aucun des objectifs du Deportivo.

Kaci

Évaluation: 8.5 / 10

Kaci était un autre qui avait un bon jeu sur le ballon, abandonnant (ou échangeant avec Ainoa) pour aider la formation de Tacón et être un élément clé de la progression du ballon dans le tiers du milieu. En outre, Kaci a bien couvert le positionnement agressif d’Ainoa et a remporté de nombreux duels au milieu de terrain. Elle a même presque empêché le troisième but du Deportivo, lorsqu’elle a presque intercepté la passe verticale. Oh, et elle a également marqué un beau but juste à l’intérieur de la surface. S’il n’y avait pas le fait qu’elle ait été tournée trop facilement pour l’ouverture du Deportivo, elle obtiendrait une note de 9/10 ou plus.

Jessica Martínez

Évaluation: 7/10

Jessica n’était pas adaptée pour ce rôle numéro dix, mais elle a fait connaître sa présence. Elle a fait des courses menaçantes dans le canal droit, a tiré quelques coups de feu et a appuyé de manière agressive et efficace. Sans surprise, elle n’offrait pas grand-chose en matière de construction, mais elle aurait pu faire mieux pour rester en contact avec bon nombre de ses mouvements hors de l’épaule. Si elle avait mieux chronométré les choses, CD Tacón aurait pu ouvrir une avance plus importante bien plus tôt dans le match.

Sofia Jakobsson

Évaluation: 7.5 / 10

Jakobsson a marqué, mais elle a eu beaucoup de chance – son tir à longue distance était assez docile et visait le centre, mais le gardien de but l’a inexplicablement laissé passer sous elle. Jakobsson était en partie responsable des hors-jeu de Jessica, car elle aurait pu jouer ses passes plus rapidement, mais Sofia avait une bonne influence sur la droite tout au long du match grâce à ses dribbles et à sa volonté de plonger profondément dans la seconde moitié. Elle a également réussi quelques bons centres, dont un s’est avéré être l’assistant du but de Kaci. Je noterais probablement Jakobsson un peu plus haut si elle ne ratait pas un face à face avec le gardien de but après un magnifique ballon de Ainoa.

Kosovare Asllani

Évaluation: 6.5 / 10

Asllani aurait été le meilleur choix dans la position # 10, mais elle a quand même fait un solide changement en tant qu’attaquante gauche. Elle a poursuivi sa série prometteuse de travail acharné en tant que presseur et a joué un rôle important dans l’amélioration de la progression du ballon de Tacón. Malheureusement, pour sa cote, elle a été remplacée à la 58e minute après que Tacón soit passé 1-0.

Suppléants

Lorena Navarro (pour Kosovare Asllani, 58 ’)

Évaluation: 7/10

Une fois que Lorena est arrivée, l’attaque de Tacón s’est surtout déplacée vers la droite. Malgré cela, Lorena a fait sa marque en convertissant une excellente volée de corner pour mettre Tacón 2-0.

Ariana Arias (pour Jessica Martínez, 74 ’)

Évaluation: 5.5 / 10

N’a pas fait grand-chose sauf abandonner le ballon à bon marché vers la fin du match, ce qui a conduit au quatrième but du Deportivo.

Malena Ortíz Cruz (pour Thaisa, 82 ’)

Évaluation: N / A

Lien vers la rediffusion complète du match.