Notes des joueurs: Real Betis 2 – Real Madrid 1; 2020 La Liga

Lorsque le line-up a été annoncé pendant l’avant-match, il a laissé un sentiment sans intérêt. Les performances sur le terrain n’ont validé que ces sensations. Malgré le milieu de terrain de Kroos, Casemiro et Modric, prouvant depuis longtemps qu’il n’est plus à la hauteur de la tâche – Zidane a persisté. Le trio a joué sans l’aide d’Isco (sorti blessé) ou le dynamisme de Fede Valverde (à gauche sur le banc). Les blancs royaux ont présenté l’une de leurs pires performances de la saison et à juste titre la défaite contre une équipe du Real Betis qui n’avait pas remporté de victoire lors de ses cinq derniers matchs. Le Real Madrid pensait-il que la Liga avait été gagnée après El Clasico? Il y a encore un long chemin à parcourir et des performances comme ce soir ne feront que leur faire perdre plus de points. Cotes de correspondance complètes ci-dessous:

Thibaut Courtois – 6,5: Probablement l’une des rares performances qui peuvent être récupérées de ce match. A réalisé une superbe sauvegarde au début de la première mi-temps pour empêcher Fekir de l’intérieur de la surface. Pourrait-on poser des questions sur le but de Sidnei où le Brésilien a fracassé la balle devant le poteau proche de Courtois?

Eder Militao — 4: Avait l’air très mal à l’aise comme arrière droit. Lingered sur le ballon et a perdu la possession 22 fois (plus haut sur l’équipe avec Lucas Vazquez). Dans une séquence, il a perdu la possession et a ensuite été facilement battu par Fekir. Une fois que Fekir a dépassé le Brésilien, il n’a fait aucun effort pour essayer de récupérer.

Raphael Varane – 6,5: L’un des rares bons joueurs contre Betis. Comme nous sommes devenus si habitués à voir, Varane a agi comme un balayeur – récupérant chaque balle lâche et remportant chaque course à pied qui lui est venue.

Sergio Ramos — 3: Un passif ce soir. Inutile de dribbler le ballon dans sa surface au lieu de dégager le coup franc, permettant ainsi à Betis de voler le ballon de son pied et de retrouver Sidnie qui a propulsé le ballon à l’arrière du filet.

Marcelo — 4: A joué 59 minutes avant de sortir avec une blessure, mais a fourni très peu des deux côtés du ballon.

Casemiro — 4: Ce jeu ressemblait à un flash-back de la saison de Liga 2017/2018 avec un milieu de terrain Kroos – Casemiro – Modric avec Casemiro flottant entre les lignes agissant comme un “# 10” ou le joueur de milieu de terrain le plus avancé. Inutile de dire que Madrid manquait de créativité et de solutions dans le dernier tiers et que Case fonctionnait comme l’un des joueurs les plus avancés, cela ne jouait pas avec ses forces ou celles de Madrid.

Toni Kroos—4,5: Jeu très calme de l’Allemand – sans Isco pour jouer dans la moitié d’espace gauche ou Fede Valverde à trouver sur le commutateur de diagnostic, le maestro du milieu de terrain n’avait que la ligne directe vers Vinicus comme seule option.

Luka Modric – 5: En toute honnêteté pour le Croate, il a travaillé énormément – mais Luka Modric devrait-il vraiment commencer ces matchs, devrait-il même commencer le nombre de matchs qu’il a cette saison? Modric a 35 ans cet été et est au point de sa carrière, où il devrait être amené dans les 20-30 dernières minutes pour contrôler les matchs, pas essayer de diriger le spectacle pendant 90 minutes.

Lucas Vazquez — 3: L’ailier droit espagnol est un joueur d’impact hors du banc lorsque vous avez besoin de solidifier une avance avec un ailier bidirectionnel. Son jeu était trop unidimensionnel et offrait peu de variations ou de solutions aux malheurs attaquants de Madrid.

Karim Benzema — 3: A marqué une grande pénalité, mais à part cela, il a continué sa très mauvaise forme. Le Français doit prendre la majorité du blâme pour le but vainqueur du Betis, comme jouer une passe carrée à son défenseur central dans sa propre moitié, une erreur d’écolier.

Vinicius JR — 4.5: Semblait le plus susceptible des trois joueurs attaquants de faire bouger les choses, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Il a eu une bonne occasion à la 15e minute après avoir coupé à l’intérieur de son pied droit et a presque glissé son tir devant le poteau proche.

Substitutions:

Ferland Mendy – 6: Entré pour un Marcelo blessé à la 59e minute. Madrid a presque marqué le but pour Madrid quand il a balancé son pied droit sur le ballon, seulement pour le voir battre Robles mais démenti par la barre transversale.

Mariano – 5,5: Resté haut et occupé les défenseurs centraux, tandis que Benzema a chuté profondément pour aider l’équipe à se développer. Il a eu la tête sur quelques croix élevées, mais incapable d’obtenir suffisamment de puissance pour défier Robles.

Fede Valverde — N / A: A joué les 10 dernières minutes et n’a réussi que 7 touches.