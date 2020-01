Notes des joueurs: Real Madrid 0 * – Atletico Madrid 0; Finale de la Super Coupe d’Espagne 2020

Le Real Madrid a triomphé de son rival du centre-ville, l’Atletico Madrid, pour remporter la Super Coupe d’Espagne 2020 en Arabie saoudite. Dans ce qui est devenu un événement régulier, les finales entre les deux clubs, le schéma des matches étant bloqué dans une impasse pendant 90 minutes s’est également poursuivi. Il aurait fallu q tirs de barrage pour finalement décider du vainqueur – Madrid étant presque parfait sur le terrain. Thibaut Courtois a démontré une fois de plus à quel point il est un gardien de qualité tant en fusillade qu’en match. Cotes de correspondance complètes ci-dessous:

Thibaut Courtois — 9.5: Affichage absolument brillant du Belge qui a continué sur sa riche veine de la forme. Il a réalisé des arrêts cruciaux pour empêcher des objectifs clairs de Morata et Vitolo. Entré en jeu lors des tirs au but, mettant la main sur le coup de pied de Thomas Partey.

9 – Thibaut Courtois a sauvé neuf des 11 tirs cadrés qu’il a affrontés dans la Supercopa 2020, dont un lors des tirs au but. Héros. pic.twitter.com/as2kDDaTBh

– OptaJose (@OptaJose) 12 janvier 2020

Dani Carvajal-sept: A eu le plus de touches (153) et de passes (115) de tout le monde sur le terrain. A été économique avec ses décisions, mais a formé un bon partenariat avec Valverde et Modric sur le flanc droit. Solide défensivement – limité les opportunités de Saul, Vitolo et Joao Felix.

Raphael Varane – 7,5: Encore une belle sortie pour le Français, il met subtilement un bon match après match.

Sergio Ramos — 8: Mettre de côté le coup de pied gagnant et l’équipe avait 7 dégagements. A été composé sous la pression de Morata et a eu une bonne bataille avec l’ancien caterano toute la soirée.

Ferland Mendy – 6,5: Le Français présente toujours des moments nerveux sur le ballon, mais était défensivement impressionnant. Malgré ses lacunes offensives, il a tout de même réussi 4 dribbles complétés et 2 passes clés, souvent le seul sur l’aile gauche.

Casemiro — 7: L’un des interprètes les plus constants de la saison – Casemiro a bien rempli son rôle en finale. A produit 4 plaqués et 4 interceptions, les deux sommets d’équipe.

Luka Modric – 8.5: Une autre bonne performance de Luka Modric dans la Super Coupe d’Espagne 2020. À 34 ans, il a fait tout le décalage en 120 minutes: 5 passes clés (équipe haute), 5 dribbles complétés (équipe haute), 5 tirs (équipe haute) et a été frappé 4 fois (équipe haute) .

Toni Kroos—7,5: Le métronome de Madrid, à nouveau efficace et composé à son passage.

Fede Valverde — 9: Tout le monde monte à bord du train hype Fede Valverde – ce gamin est la vraie affaire. Une véritable menace box to box. Il s’est sacrifié pour donner à Madrid une chance de gagner le match en effectuant un dernier tacle sur Alvaro Morata et a immédiatement reçu un carton rouge.

Federico Valverde vs Atletico

76 passes

Précision de réussite de 91%

2 coups

1 passe clé

8 dribbles gagnés

1 plaquage gagné

1 aérien gagné

9/15 duels gagnés

Carton rouge et faute sale – oui, mais il devait juste le faire.

Encore une très bonne performance globale. Zinedine Zidane crée un monstre. ⚪️ pic.twitter.com/OXOmUFTRy2

– FootballTalentScout – Jacek Kulig (@FTalentScout) 12 janvier 2020

Isco — 6: L’effort était là de la part d’Isco et il était l’un des rares joueurs de la première mi-temps à vouloir affronter son homme dans le dribble, mais cela ne s’est tout simplement pas passé pour lui comme il l’avait fait contre Valence. Tout comme Gareth Bale, Isco continue d’être incohérent.

Luka Jovic — 7: La deuxième mi-temps du Serbe a produit certains de ses meilleurs moments sous le maillot du Real Madrid. Il n’a pas eu de chance de marquer un but après avoir dépassé deux défenseurs de l’Atletico et avoir jeté un coup d’œil large. Il a produit une hulk comme une course en solo où il a repoussé Giminez et Felipe, avant de finalement manquer d’espace. Signes encourageants.

Substitutions:

Rodrygo – 6,5: Entré dans le match et apporté beaucoup de ce qui manquait au Real Madrid – la largeur et la capacité de prendre un homme en 1 contre 1 tout en étant en possession du ballon. Était vivant et sans peur. A disparu un peu du jeu en prolongation, mais a marqué un penalty de classe mondiale lors de la fusillade.

Mariano — 6: Presque tout gagné pour Madrid dans les derniers instants de la seconde mi-temps. Comme toujours, il était un coureur volontaire, mais sa première touche a été un peu lourde.

Vinicius JR — 5.5: Peu à noter de la performance de VJ – n’a eu que 15 touches.