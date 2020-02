Notes des joueurs: Real Madrid 1 – Atletico Madrid 0; 2020 La Liga

Pour la première fois en 8 ans, le Real Madrid a battu l’Atletico Madrid en Liga au Santiago Bernabeu. Zinedine Zidane a initialement formé son équipe avec un milieu de terrain de cinq hommes, similaire à la configuration utilisée dans la Super Coupe d’Espagne. La première moitié a vu l’Atletico Madrid comme l’équipe supérieure en raison du milieu de terrain inefficace de cinq hommes. Le système était beaucoup trop conservateur pour le Real Madrid. Lorsque l’équipe est passée à l’attaque, il y avait très peu d’options avancées. Les hommes en blanc n’avaient personne à combiner avec le bas de l’aile et personne pour briser un joueur 1 contre 1. Crédit à Zidane, comme le Français l’a reconnu et a fait deux changements à la pause en présentant Vinicius JR et Lucas Vazquez. Le Brésilien a contribué à briser l’Atletico et à créer quelque chose à partir de rien pour produire le premier but. Les trois points sont restés avec les leaders de la ligue et maintenant, l’accent est mis sur jeudi contre la Real Sociedad en Copa Del Rey. Classement complet des matchs ci-dessous:

Thibaut Courtois — 8: Un autre drap propre pour le mur belge. La majeure partie de son travail important est venue en première mi-temps avec deux gros arrêts sur Angel Correa.

Dani Carvajal-sept: A eu très peu de soutien au premier semestre, mais a fait du bon travail en bloquant Vitolo et Saul. Comme nous nous y attendons avec Dani, a été implacable dans son pressage et ses efforts.

Raphael Varane — 7: L’ensemble du backline continue d’impressionner et Varane a toujours été bonne. Fermé les voies de dépassement, coupé les contre-attaques et bien réparti à l’arrière.

Sergio Ramos – 8: Morata avait dans sa poche arrière tout au long du match. A eu quelques occasions en or de marquer en première mi-temps, mais n’a pas tenté sa chance.

Ferland Mendy – 8.5: Cette deuxième mi-temps a été la meilleure que Mendy ait joué sous un maillot du Real Madrid. Recroquevillé dans une croix parfaite d’un pouce pour l’aide à Benzema et était très à l’aise sur le ballon. Il n’a rien obtenu sur le flanc gauche de Madrid. Quelle signature le Français devient.

Casemiro — 8: Encore une fois, le Brésilien était un rouage clé dans le milieu de terrain madrilène. Son sang-froid sur le ballon est meilleur que celui d’il y a quelques années. Mettez deux plaqués cruciaux sur Morata en première mi-temps pour refuser des occasions de marquer des buts.

Toni Kroos—5,5: Arraché à la mi-temps en raison de la gourmandise des milieux de terrain. N’a pas mal performé, mais n’a pas eu d’impact réel.

Luka Modric – 8: Le Croate était partout ce soir et a travaillé sans relâche pour l’équipe. A produit 4 interceptions avec ses 2 passes clés, travaillant dans les deux sens en haut et en bas du terrain.

Fede Valverde — 8.5: Avec Mendy et Vinicius, Valverde était le meilleur joueur sur le terrain. Il parvient en quelque sorte à piquer et à intercepter les passes et les porteurs de ballon qui, quelques secondes plus tôt, sembleraient un exploit insondable. Il est devenu le cœur du milieu de terrain du Real Madrid.

Isco — 4: Nul et inefficace. À juste titre substitué à la mi-temps.

Karim Benzema — 7: Superbe finition de la croix parfaite de Ferland Mendy. Un grand match et un grand objectif pour le grand Benz.

Substitutions:

Vinicius JR — 8.5: Que demander de plus à un remplaçant? A produit un peu de magie pour affronter Mendy et devenir l’architecte du premier but du Real Madrid. Repéré et suivi ses fonctions défensives. On dirait un joueur très confiant et Zidane l’a réintégré.

Lucas Vazquez – 7,5: Une autre grande substitution. Lucas a fourni la largeur et l’énergie nécessaires sur le flanc droit.