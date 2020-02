Notes des joueurs: Real Madrid 1 – Manchester City 2; 2020 UCL 1st Leg

L’UEFA Champions League est une histoire de moments – de petits détails qui séparent le meilleur des autres. Manchester City a négligemment retourné le ballon dans sa moitié de terrain et a été sanctionné. Vincius JR a été incisif et dynamique avant de placer le ballon sur un Isco grand ouvert qui a cliniquement converti son opportunité 1 contre 1. Mais cela ne suffisait pas, Manchester City a profité des retards de concentration de Madrid. Kevin De Bruyne a prouvé sa qualité sur la plus grande scène avec un but et une passe décisive au Santiago Bernabeu. Le Real Madrid cherchera à récupérer et à retrouver sa confiance avant El Clasico ce week-end, mais semble maintenant sur le point d’éliminer après une très bonne performance des hommes de Pep Guardiola. Cotes de correspondance complètes ci-dessous:

Thibaut Courtois – 8.5: Il est apparu grand quand l’équipe avait le plus besoin de lui, y compris un arrêt de jeu sans coup sûr contre Gabriel Jesus pour garder Madrid à égalité dès le début. Géré six arrêts, dont cinq provenaient de l’intérieur de la boîte. Il avait l’air bien avec le ballon à ses pieds et avait une précision de 88% avec ses 38 passes.

Dani Carvajal—3: Une nuit à oublier pour l’international espagnol. Sloppy en possession (76% PA) et a retourné le ballon dans des situations dangereuses pour Madrid. Guardiola cherchait clairement à cibler le latéral arrière et à exploiter ses faiblesses défensives et sa technique de balle limitée. Lutté massivement lorsque Raheem Sterling a été présenté et a violemment donné la faute qui a conduit au penalty de Kevin De Bruyne.

Raphael Varane – 6,5: A été composé et confiant sur le ballon, offrant une sortie pour Madrid lorsqu’il était sous pression. A remporté la majorité de ses duels aériens et terrestres.

Sergio Ramos — 4: Deux erreurs critiques au plus haut niveau et Sergio a été puni pour chacun. Permis à Gabriel Jesus de dériver de son épaule arrière et de gagner suffisamment d’espace pour convertir sa tête. Puis, plus tard, il a été surpris à courir après Gabriel Jesus et lui a coupé l’épaule, ce qui a entraîné un carton rouge immédiat en tant que dernier homme de retour.

Ferland Mendy — 7: Le Français continue d’être exemplaire dans sa capacité de défense 1 contre 1. Annulé complètement l’impact de Mahrez et Bernardo Silva sur le côté droit de City. A eu quelques touches lourdes et nerveuses dans les 15 premières minutes, mais a finalement trouvé son confort dans le match.

Casemiro – 3,5: Quelle soirée pour Casemiro pour produire l’une de ses pires performances de la saison. Possession perdue 17 fois! Y compris un talon arrière inutile qui a été englouti par Manchester City et a vu les hommes de Pep presque exploiter le Real Madrid sur le comptoir.

Luka Modric – 6,5: Sans Toni Kroos, le Croate était souvent le seul débouché au milieu de terrain pour aider le Real Madrid à respirer et à contrer la presse de Manchester City.

Fede Valverde — 6: Comme c’est souvent le cas avec l’Uruguayen, a travaillé incroyablement dur tout au long du match. Couvert une énorme quantité de terrain a été discipliné tactiquement. Madrid avait besoin de ses jambes en transition pour battre City sur le comptoir, mais les hommes de Zidane n’ont pas profité de ces opportunités.

Isco – 7,5: Résistant à la presse, gardé la possession, discipliné tactiquement et marqué un but crucial pour donner à Madrid l’avantage quand il lui a été offert une opportunité 1 contre 1.

Vinicius JR — 8: Le meilleur joueur du Real Madrid dans la soirée était un adolescent brésilien de 19 ans. Gardé Kyle Walker sur le pied arrière et causer d’innombrables maux de tête pour la ligne arrière City. A réalisé l’assistance pour l’objectif d’Isco après avoir capitalisé sur un chiffre d’affaires de la ville et conduit sur sa ligne arrière. Aurait dû marquer en première mi-temps, mais a fait amende honorable avec son aide.

Karim Benzema — 4.5: Le Real Madrid avait besoin de plus de son numéro neuf. N’a pas réussi à s’impliquer et s’est senti isolé. Géré le moins de touches sur l’équipe, moitié moins que Courtois, avec 31 touches.

Substitutions:

Gareth Bale — 5: N’a rien fait de mal, mais n’a eu aucun impact réel à part un couple fouetté dans les croix.

Lucas Vazquez-N / A: Lancé après le deuxième but de City et le carton rouge de Ramos, mais il lui restait très peu de minutes pour avoir un impact.

Luka Jovic — N / A: Comme ci-dessus, pas assez de temps pour avoir un impact.