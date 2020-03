Notes des joueurs: Real Madrid 2 – Barcelona 0; 2020 El Clasico

Euphorie. Le Real Madrid a remporté son premier Clasico au Bernabeu en Liga depuis la saison 2014/2015. La plus grande surprise dans les formations a été la décision de Zidane de s’asseoir sur le Mendy, fiable et défensif, et de faire confiance à Marcelo, qui jusque-là n’avait pas retrouvé son meilleur niveau. Le Brésilien a reculé les années ce soir et a réalisé sa meilleure performance des deux dernières saisons. Presque tous les joueurs du Real Madrid ont fait un bon changement, qui s’est transformé en trois points essentiels pour le Real Madrid. Classement complet des matchs ci-dessous:

Thibaut Courtois — 9: Quelle saison le Belge a eu cette année et il a continué sa forme inspirée dans le plus grand match de la saison. Rien qu’en première mi-temps, a effectué trois arrêts massifs dans la surface pour empêcher Arthur Melo et Messi de ce qui ressemblait à certains objectifs.

Dani Carvajal – 9: A pris toutes les critiques du match de mercredi et les a canalisées dans l’une de ses meilleures performances au Real Madrid. Il était sensationnel ce soir. Presque parfait en possession et chronométré tous ses moments à la pression à la perfection. A formé un partenariat solide avec Fede Valverde sur le flanc droit pour solidifier la stabilité défensive de Madrid sur son canal droit. A réalisé deux énormes blocages en première mi-temps pour empêcher de dangereuses occasions de marquer des buts. Avait une équipe haute de 4 plaqués.

Raphael Varane – 7,5: Son confort en possession, même dans des positions avancées où la plupart des défenseurs centraux seraient mal à l’aise, fait partie des nombreuses choses qui font l’élite de Varane. Son confort et son sang-froid sur le ballon ont permis à l’équipe de construire à partir du dos.

Sergio Ramos – 7,5: Agressif et autoritaire en défense – le capitaine était énorme au cœur de la défense.

Marcelo — 8.5: Le Brésilien, qui a si souvent été le coupable cette saison, a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison. Remonté les années pour faire un tacle sur Lionel Messi et le célébrer comme un but, devançant le pur Madrisimo.

Casemiro – 8,5: Une performance tactique et disciplinée du Brésilien. A effectué quelques plaqués cruciaux pour empêcher une chance de marquer des buts à Barcelone, y compris un plaquage de talon de dernière minute, au bon moment, dans la boîte sur Lionel Messi. En fait, il a dominé Lionel Messi, effectuant d’innombrables plaquages ​​durs mais propres sur l’Argentin.

Toni Kroos — 7,5: Son moment d’éclat est venu via une passe décisive de Vinicius JR sur le premier but de Madrid. Attendu patiemment la course du Brésilien puis enfilé sa passe dans le chemin de l’ailier en cours de course. Une critique porterait sur sa fusillade dans la nuit. L’Allemand a réussi trois tirs depuis l’extérieur de la surface, mais n’a pas réussi un seul tir sur la cible.

Fede Valverde — 8: Ce qu’un joueur du Real Madrid a découvert. L’Uruguayen a mis son moteur à l’épreuve ultime avec un pseudo RW. Sur la défensive, sur le flanc droit, il a été chargé de marquer Alba et de suivre ses courses. Du côté faible, Fede a été invité à rentrer et à couvrir Frenkie De Jong. À certains moments, il était un RWB, à d’autres un RCM, et d’autres un RW. Combiné bien avec Carvajal et balancé dans des croix dangereuses.

Isco — 9: Est le joueur le plus en forme d’Isco Real Madrid en 2020? Dérivé entre les lignes et s’est avéré être au mieux de sa résistance à la presse. Recroquevillé dans un tir presque parfait de l’extérieur de la boîte que Ter Stegen a réussi à renverser la barre. Ensuite, après la marque des heures, Isco, de tous les joueurs sur le terrain, remporte un en-tête dans la surface, seulement pour le voir dégagé de la ligne par Pique.

Vinicius JR — 8: Le rythme de travail est là, la vitesse brute et létale est là, mais la prise de décision et le produit final final global manquaient encore pour le jeune de 19 ans pendant la majeure partie de la nuit. Mais, son moment est finalement arrivé. Après avoir été fileté par Kroos, le Brésilien a cliniquement terminé de mettre Madrid dans le siège du conducteur et de lui donner sa première victoire en Liga Clasico depuis 2015/2016.

Karim Benzema — 7: Karim a bien joué son rôle, il a formé des motifs triangulaires et attaqué les points de vente dans les transitions tout au long de la nuit.

Substitutions:

Luka Modric – 6: Entré pour essayer d’apporter la tranquillité à un match chaotique. Presque aidé Vinicius à marquer une seconde en fin de match.

Lucas Vazquez — 6: Terminé toutes ses passes avec une précision de 100% et rempli le rôle de Fede pendant les cinq dernières minutes.

Mariano — 9: Moins de 2 minutes à jouer, mais cela n’avait pas d’importance pour Mariano. Le canterano en a profité des deux mains et a condamné Barcelone à l’épée avec son deuxième but.