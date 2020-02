Notes des joueurs: Real Madrid 2 – Celta Vigo 2; 2020 La Liga

Après une semaine de préparation, le Real Madrid a rencontré le Celta Vigo à Santiago Bernabeu pour le dernier match de la semaine 24 en Liga. Zidane a joué un traditionnel 4-3-3, optant pour Marcelo sur Mendy, Valverde au milieu de terrain avec Modric sur le banc, et la plus grande surprise de tous – Eden Hazard commençant sur l’aile gauche avec Vinicius et Isco sur le banc. Ce serait Celta qui sortirait le plus vite des portes. Iago Aspas a trouvé une poche d’espace entre un back-four complètement déformé et a filé une passe entre Varane et Carvajal pour le Russe Smolov, qui a converti l’opportunité. De là, Celta Vigo s’est assis dans un bloc profond en utilisant un dos cinq en plus d’un milieu de terrain défensif qui a étouffé tout et n’importe quel espace dans le dernier tiers. Madrid est entré à la mi-temps un but plus bas, mais Zidane a renvoyé les troupes revigorées en seconde période et avec une plus grande urgence dans leur jeu. Buts de Toni Kroos, Sergio Ramos a aidé Madrid à prendre la tête, mais un but tardif de Santi Mina a vu les points partagés. Cotes de correspondance complètes ci-dessous:

Thibaut Courtois — 7: A été impuissant sur le premier but alors que Smolov a été joué à l’envers et a réussi un 1 contre 1 contre le grand Belge. Est venu un énorme pour l’équipe plus tard dans la première moitié quand il s’est étendu pour sauver une tête d’Aidoo.

Dani Carvajal—4,5: Impossible de communiquer avec Rafa Varane sur le premier but de Celta et les deux n’ont pas réussi à suivre la course de Smolov entre eux. Étant donné le blocage profond de Celta pendant la majeure partie du match, Carvajal et Marcelo ont reçu le plus de temps et d’espace sur le terrain. Les services dans la boîte ont été laissés à plusieurs reprises avec un taux de réussite de seulement 25% sur ses 8 croix. Dans les dernières minutes du match, Santi Mina a pu se faufiler au but et était trop tard pour lancer un défi ou perturber l’attaquant. Dani et Mendy ont gardé Santi Mina pendant que le reste de l’équipe s’est intensifié.

Raphael Varane — 6: Désactivé le premier but de Celta à la 7e minute et aidé Smolov à garder le cap. En toute honnêteté envers Varane, toute la ligne de fond était décousue et Sergio Ramos a pris un énorme pari en sortant vers Aspas et en mettant complètement l’équipe hors de forme. Récupéré après l’erreur et produit une autre bonne performance avec

Oui, Carvajal et Varane ont désactivé le but, mais quand vos quatre arrières sont aussi loin de leur forme, vous allez quand même concéder des buts. pic.twitter.com/5wV9cTMeW6

– Matt Wiltse (@ MattWiltse4) 16 février 2020

Sergio Ramos – 5,5: Trop agressif sur le premier but de Celta et a pris un pari massif en sortant pour appuyer sur Aspas et a complètement décalé la ligne de fond. Presque a marqué l’égalisation juste au début de la deuxième mi-temps, mais le but a été refusé par VAR pour hors-jeu. A finalement marqué un but, depuis le point PK, que le capitaine a repoussé avec beaucoup de sang-froid.

Marcelo — 5: Le Brésilien s’est vu accorder beaucoup d’espace et de temps par Celta et il n’a pas réussi à capitaliser – de nombreuses passes bâclées et en dessous des croix (précision de 20%). A réalisé une passe décisive après un bon match avec Benzema pour donner au Real Madrid son premier but.

Casemiro — 7: Une autre performance constante de Case, il a produit un parfait 11 sur 11 sur sa longue distribution de balles et a eu 2 plaqués cruciaux pour refuser des opportunités de contre-attaque à Celta.

Toni Kroos — 8: L’Allemand aime marquer contre Celta Vigo – 6 de ses 14 buts pour le Real Madrid sont venus contre la Liga.

6 buts maintenant pour Toni Kroos contre Celta Vigo dans sa carrière. C’est le double du nombre qu’il a contre ses prochaines victimes préférées.

Qu’ont-ils jamais fait pour faire chier Kroos à Vigo?

– Euan McTear (@emctear) 16 février 2020

Fede Valverde — 6: Impact minimal sur le côté offensif du jeu ce soir avec le bloc défensif profond du Celta limitant l’espace, mais toujours présent sur le côté défensif du ballon avec 3 plaqués et 1 interception.

Gareth Bale – 5,5: Une amélioration par rapport aux performances du week-end dernier, mais attendez toujours plus d’un joueur du niveau de Gareth Bale.

Eden Hazard – 8.5: L’homme absent depuis 3 mois a été le meilleur joueur du Real Madrid cette nuit-là. Ses passes hors du ballon, les touches délicates pour créer des échanges un-deux, et la connexion avec Marcelo, Benzema et Kroos étaient une joie à regarder. C’est Hazard qui a tiré le penalty que Ramos a envoyé au fond du filet.

Karim Benzema — 5.5: Le Français s’est bien combiné avec ses coéquipiers et semble être un point focal central pour produire des échanges un-deux, mais a été limité et fermé immédiatement par la ligne arrière Celta. Avec Marcelo, était l’architecte de Toni Kroos’goal.

Peut-être que nous choisissons simplement de l’ignorer en laissant tomber les presses profondes et en évitant, en trouvant Fede grande ouverte en transition après être sorti d’un espace restreint, en se combinant avec Hazard – et en faisant ensuite semblant qu’il n’y a pas de barricade devant lui. https://t.co/Aej9z27yLD

– Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 16 février 2020

Substitutions:

Vinicius JR — 5: Remplacé Hazard après 75 minutes et ses premières touches étaient positives – prenant Aidoo et le laissant pour mort avec son rythme mortel. Lorsque Zidane a éliminé Bale et mis Marcelo sur le LW et Vinicius sur le RW, le jeune Brésilien a souffert et semblait mal à l’aise.

Luka Modric — N / A: Entré dans les 10 dernières minutes pour Toni Kroos et Madrid a perdu un peu de contrôle et le jeu est devenu chaotique.

Ferland Mendy–N / A: Remplacé au cours des 8 dernières minutes pour tenter de garantir la victoire, mais Celta a fini par marquer grâce à Santi Mina – un joueur Mendy a aidé à garder le contact avec Carvajal.