Notes des joueurs: Real Madrid 2 – Sevilla 1; 2020 La Liga

Carlos Henrique Casemiro est venu à la rescousse du Real Madrid. Le Brésilien a mis l’équipe sur le dos en seconde période et a marqué deux buts cruciaux pour mener Madrid à la victoire. Sans Benzema, Hazard, Ramos et Valverde – Zidane a été contraint de faire tourner son équipe. Tactiquement, Séville de Lopetegui a été superbe, en particulier au premier semestre. Zidane et l’équipe ont stabilisé le navire dans la deuxième strophe et l’introduction d’un Vinicius JR électrique et imprévisible a été essentielle au succès de Madrid. Classement complet des joueurs ci-dessous:

Thibaut Courtois – 6,5: Il y a eu deux arrêts dans le match, mais Séville, malgré beaucoup de contrôle, n’a pas créé trop d’opportunités.

Dani Carvajal—4,5: Beaucoup trop de passes bâclées et de touches lourdes – perte de possession 19 fois. A lutté pour avoir un impact dans l’attaque avec Reguilón se révélant être un adversaire redoutable.

Eder Militao – 7,5: 4 dégagements, 3 interceptions et 3 plaqués. Le Brésilien est de nouveau entré dans le rôle de défenseur central et n’a pas raté un battement.

Raphael Varane — 7: Peut-être aurait-il pu faire plus pour empêcher le but de Luuk De Jong, mais sinon, il a bien joué sur le côté gauche inconnu de la position centrale arrière pour aider à couvrir Marcelo.

Marcelo — 5: Le Brésilien s’est fixé une haute barre, en particulier dans le dernier tiers et était beaucoup trop silencieux dans ce match.

Casemiro — 10: Joueur de la saison au Real Madrid? Casehero a mis l’équipe sur le dos en seconde période et n’a pas marqué un, mais deux buts pour assurer les trois points. Il était tout simplement partout et avait 5 plaqués pour aller avec ses 2 interceptions. Bravo Casemiro.

Luka Modric – 7: Il y a eu des éclairs de magie de Luka dans ce match. A lutté pour avoir un impact en première mi-temps avec le milieu de terrain de Séville contrôlant le match, mais a grandi dans le match alors que le Real Madrid reprenait le contrôle en deuxième mi-temps.

Toni Kroos-sept: Semblable à Modric a été très calme au premier semestre, mais s’est amélioré au second semestre. A terminé toutes ses longues balles avec une perfection de 6/6 et a sorti Vinicius JR à plusieurs reprises.

Rodrygo — 5: Malgré quelques bonnes touches dans des situations difficiles, ce n’était pas le jour de Rodrygo. N’a pas vraiment réussi à entrer dans le match et sera frustré par sa performance.

Lucas Vazquez—6: A perdu la bataille contre Reguilón en première mi-temps, mais a réussi à sortir avec l’aide de Casemiro, vainqueur du match.

Luka Jovic — 6: Encore du mal à s’intégrer dans cette équipe et ce système du Real Madrid. Était isolé et n’avait que 22 touches. Cela étant dit, a eu un moment d’ingéniosité pure pour retirer une assistance au talon arrière à Casemiro pour le premier but.

Substitutions:

Karim Benzema – 6,5: Était un bon point focal central pour l’attaque quand il est arrivé et était plus impliqué que Jovic.

Vinicius JR — 8.5: Quelle étincelle sur le banc! Vinicius était électrique, il était de retour à la forme que nous avions vue tout au long de la saison 2018/2019. Il était imprévisible et tout simplement imparable sur le flanc gauche et était tellement malchanceux de ne pas avoir d’aide pour Kroos.

Ferland Mendy — 7: Est venu pour Marcelo pour solidifier la ligne arrière et sécuriser l’avance. Il a fait exactement cela et a gardé le nouveau Séville signant El Nesyri très calme.