Notes des joueurs: Real Madrid 3 – Real Sociedad 4; Copa Del Rey 2020

Zinedine Zidane devra attendre pour remporter son premier trophée de la Copa Del Rey après que Madrid ait été éliminé à domicile contre une équipe de la Real Sociedad amusante. C’était un thriller de sept buts avec Martin Odegaard retournant au Bernabeu pour hanter son club parent. Le Norvégien a marqué le premier et a ensuite réussi une belle passe décisive pour le deuxième de la Real Sociedad – seulement pour que VAR annule le but en raison d’un appel de hors-jeu. Mais cela n’a pas empêché l’attaque de la Real Sociedad, qui a réussi à passer le milieu de terrain de Madrid et à exploiter sa défense fortement tournée. Alexander Isak était la star du spectacle, il a marqué deux superbes buts et à un moment donné a mené La Real à une avance de 3-0 sur les hommes en blanc. Sans une performance scintillante de Vinicius JR, Madrid n’aurait probablement pas eu de réponse à la Real Sociedad d’Imanol. Une poussée tardive du Real Madrid, avec des buts de Marcelo, Rodrygo et Nacho, n’a pas suffi à renverser le résultat. Cotes de correspondance complètes ci-dessous:

Alphonse Areola—4: Pas une bonne soirée pour le gardien français. Il a permis au tir faible de Martin Odegaard de dévier ses jambes et était nerveux toute la nuit.

Nacho — 4: A marqué un but tardif sur un centre de Benzema pour ramener Madrid au sein de la Real Sociedad, mais ce serait le seul souvenir positif pour Nacho. Barrenetxea, âgé de 18 ans, a laissé l’embarras après avoir perdu un duel 1 contre 1 et permis au jeune ailier rapide de lancer une balle dans le suédois imposant, Alexander Isak, qui a fracassé la volée à l’arrière du filet.

Eder Militao — 4.5: Un personnage frustré car il était souvent laissé à lui-même pour essayer de nettoyer les contre-attaques de la Real Sociedad. Se débattant pour couvrir l’espace laissé derrière Nacho et semblant en quelque sorte tous assortis. L’une de ses plus faibles performances depuis son arrivée.

Sergio Ramos — 4,5: La ligne de fond était à six et sept, combien de fois les marques ont-elles été laissées grandes ouvertes dans la boîte? Alexander Isak a eu une journée sur le terrain contre Militao et Ramos.

Marcelo — 3.5: A marqué le premier but de la tentative de retour de Madrid, mais sa performance était bien inférieure à la norme attendue d’un arrière du Real Madrid. Le côté droit du flanc de la Real Sociedad pouvait facilement descendre le terrain.

Fede Valverde — 5.5: A fait de son mieux pour occuper la position de milieu de terrain défensif vacant, mais était trop mince. Des trous béants à gauche au milieu du terrain, qu’Odegaard a exploités au premier but grâce aux trois milieux de terrain qui n’ont pas réussi à suivre ou à être hors de position.

Toni Kroos—4,5: N’a pas réussi à retrouver Martin Odegaard sur le premier but de la Real Sociedad. Felt s’est déconnecté dans la seconde moitié avec peu à noter de son match.

James Rodriguez — 4: Avait un bon effort au but en première mi-temps, mais à part cela, il était lent et apathique dans ses mouvements et ses efforts. Ne s’est pas regardé depuis son retour de blessure.

Brahim – 5,5: J’ai presque essayé d’en faire trop ce soir. A tenu le ballon un peu trop longtemps à certaines occasions et a essayé trop fort de tirer le meilleur parti de son premier départ cette saison. Tard dans le match, il a commencé à avoir un impact amélioré et a réussi à décrocher une passe décisive sur le but de Marcelo.

Karim Benzema — 5.5: A réussi quelques tirs cadrés en première mi-temps et a produit la passe décisive de Nacho sur le troisième but du Real Madrid. Mais, comme la plupart de l’équipe, la finale n’a jamais cliqué ce soir.

Vinicius JR — 8.5: Le seul joueur du Real Madrid qui a bien joué. Vinicius JR est de retour à son meilleur niveau. Les creux de forme vont et viennent toujours, mais son jour, Vinicius change la donne. Ces joueurs valent leur pesant d’or. Gorosabel fera des cauchemars ce soir, pensant au Brésilien qui court sur lui. A été refusé un but via VAR, mais a réussi une passe décisive pour son compatriote Rodrygo et n’a pas eu la chance de ne pas en avoir un autre pour Benzema.

Substitutions:

Luka Modric – 5: Lancé à la mi-temps pour James Rodriguez, mais n’a pas pu apporter la stabilité dont Madrid avait désespérément besoin au milieu de terrain.

Rodyrgo – 6,5: A marqué le deuxième but du Real Madrid, après un brillant jeu individuel de Vinicius JR.

Luka Jovic – 4: Apporté pour essayer de terminer le retour, mais il n’a pas eu une seule occasion.