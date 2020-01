Notes des joueurs: Real Valladolid 0 – Real Madrid 3; 2020 La Liga

Les hommes de Zinedine Zidane sont désormais seuls au sommet de la table après avoir remporté une courte victoire 1-0 à Valladolid. Le Real Madrid était privé du Dani Carvajal suspendu, mais ce serait son remplaçant direct, Nacho Fernandez, qui s’est imposé en fin de seconde période pour assurer les trois points du Real Madrid. Cotes de correspondance complètes ci-dessous:

Thibaut Courtois — 7: N’a pas eu une seule sauvegarde à faire, mais a aidé Marshall sa ligne arrière et garder encore une autre feuille blanche. Il y avait une pointe sécurisée sur le filet à partir d’une croix et 2 dégagements de qualité.

Nacho — 8: Vient l’heure, vient l’homme et cet homme était Nacho. Le Canterano a exécuté une tête de snap presque parfaite pour gagner le match pour le Real Madrid.

Raphael Varane — 8: Le confort du Français sur le ballon dans des positions avancées pour le Real Madrid est une telle arme. Varane a été crucial pour garder Valladolid verrouillé dans sa moitié de terrain et conserver le ballon pour le Real Madrid.

Sergio Ramos – 8: A remporté les duels les plus aériens de tous sur le terrain (5) avec Casemiro. Gardé Sergi Guardiola totalement en échec et aidé le backline à maintenir sa forme.

Ferland Mendy — 7: Sentez-vous qu’il y a encore plus à venir de Ferland offensivement, mais sur le côté défensif du ballon, il continue d’être si impressionnant. Équipe haute 4 plaqués – à égalité avec Nacho – et deux dégagements qui étaient essentiels pour garder Valladolid hors du plateau.

Casemiro — 7: M. Consistent devrait être le nouveau nom du Brésilien. Il a été malheureux que le premier but soit décollé à cause de VAR car il n’était qu’à quelques centimètres de l’extérieur.

Luka Modric – 5.5: Trop souvent, le Croate était surclassé au milieu de terrain et a perdu 3 de ses 4 duels aériens.

Toni Kroos-sept: Les coups de pied arrêtés allemands sont en or pour cette équipe du Real Madrid. A réalisé une équipe avec 4 passes clés et a presque réussi une passe décisive sur le but de Casemiro.

Rodrygo — 7: Lent pour entrer dans le jeu, mais au fur et à mesure que le match avançait, son influence grandissait. Déplacé de gauche à droite et causé des ravages pour la ligne de fond de Valladolid.

Isco — 7: Le petit magicien a eu l’un de ses meilleurs jeux, complétant 4 dribbles et se combinant bien avec ses coéquipiers. Cependant, Madrid a eu du mal à compléter ses passes (passes réussies à 20 mètres du but des oppositions) et même Isco n’a pas pu améliorer cette statistique.

Karim Benzema — 5.5: Un jeu tranquille du Français. Peut-être a connu une séquence froide, n’ayant pas marqué depuis le match de Valence.

Substitutions:

Lucas Vazquez—5,5: Apporté pour donner de la largeur à Madrid dans les phases finales.

Fede Valverde — N / A: Introduit à la 87e minute pour Luka Modric.

Luka Jovic — N / A: Apporté à la 92e minute.