Notes des joueurs: Real Zaragoza 0 – Real Madrid 4; Copa Del Rey 2020

Les hommes de Zinedine Zidane portent désormais leur séquence sans défaite à 20 matchs. La Copa Del Rey est le seul trophée que Zinedine Zidane n’a pas encore remporté et le Real Madrid s’est mis au travail avec le premier but à moins de 10 minutes du match. Toni Kroos a été mis sur une exposition, accumulant deux passes décisives et menant l’équipe du Real Madrid à la victoire. C’était une performance professionnelle des hommes en vert menthe et ils attendent maintenant leur prochain adversaire en quart de finale. Classement complet des matchs ci-dessous:

Aréole: 7,5: Pour un gardien qui a été relégué à la Copa Del Rey et au match de ligue étrange, Areola respire la confiance. A réalisé trois arrêts ce soir, tous dans la surface de réparation de Madrid, et chacun a été crucial pour garder Saragosse hors du tableau de bord.

Dani Carvajal—7,5: A décroché une passe décisive pour Benzema après avoir été joué par Brahim. A eu 112 touches – parmi les plus nombreuses de l’équipe – et a produit 3 passes clés dans la nuit.

Raphael Varane — 9: Le Français a tout fait ce soir – a marqué le premier but, a remporté tous ses duels au sol, a eu 4 interceptions, 3 dégagements et 2 plaqués terminés. Son confort à dribbler hors du dos est un tel atout et sa capacité avec les deux pieds – en particulier son interrupteur de champ croisé avec son pied gauche – est un outil sous-estimé.

Sergio Ramos — 7: Une autre performance constante du capitaine. A obtenu un peu de repos bien mérité après avoir été remplacé par Nacho à la 68e minute, mais a quand même réussi une équipe commune avec 4 interceptions.

Marcelo — 5: Une très mauvaise performance du Brésilien en première période, d’innombrables passes se sont égarées et ont même laissé une passe en retrait de Vinicius JR filtrer pour un corner. Amélioré à mesure que le match avançait et était un bon compagnon pour son compatriote brésilien, Vinicius, sur le flanc gauche.

Toni Kroos — 9: Prends un arc, Toni Kroos. Commençons par les statistiques: 111 touches, 2 passes décisives, 99 passes précises (95% de précision de passe globale), 3 passes clés, 10 balles longues précises et 2 plaqués terminés.

Fede Valverde — 6: Un jeu solide de l’Uruguayen, mais un peu plus calme que ce que nous avons l’habitude de voir du milieu de terrain plein d’action.

James Rodriguez — 7: A été rude sur les bords pendant les 30 premières minutes du match, mais a progressivement trouvé son rythme et son rôle. A réalisé une superbe passe décisive pour Vinicius JR après un échange rapide de un à deux en haut de la surface.

Vinicius JR — 8: Un grand match de confiance du Brésilien. A travaillé sans relâche sur la défense, réussissant même à terminer 4 plaqués, et a été une nuisance constante pour l’arrière de Saragosse, Delmas. Sa vitesse et son agilité sont si mortelles. Et bien sûr, a marqué le troisième but avec un coup brillant sur Raton.

Lucas Vazquez—8: Un affichage brillant de Lucas Vazquez. Il a bien réussi son but, frappant à la maison une volée, et a fourni à l’arrière de Saragosse, Clemente, une nuit à oublier.

Luka Jovic – 4: Le Serbe a joué 73 minutes dans le match de ce soir et n’a pas réussi à s’intégrer au reste de l’équipe. Seulement 16 touches, pas un seul coup, et seulement 7 passes avec une précision de passe de 77,8%. Les fidèles de Madrid soutiennent tous le Serbe et, espérons-le, il commencera à continuer dans les mois à venir.

Substitutions:

Nacho—6: A joué 22 minutes pour donner à Sergio Ramos un sursis avant le derby.

Brahim Diaz — 8: Un autre camée très impressionnant du jeune Espagnol. Son introduction semble toujours apporter une étincelle créative et affamée. A réussi à établir le quatrième but avec une «aide au hockey», trouvant brillamment Carvajal à l’extérieur de la surface.

Karim Benzema–7.5: Big Benz est de retour à ses buts, terminant le match avec le quatrième but.