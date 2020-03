Notes et citations: 14 mars 2020; Ouvrir le fil

Photo de Mateo Villalba / Quality Sport Images / .

Vinicius parle d’une décision difficile entre le Real Madrid ou Barcelone

Vinicius a parlé de son transfert au Real Madrid dans une interview à FourFourTwo (via AS) qui sera publiée le mois prochain.

«C’était juste après mon retour du Championnat sud-américain U-17 2017 au Chili. Il y avait déjà des rumeurs dans la presse, mais je ne les ai jamais crues. »

«Finalement, c’est arrivé. Le Real Madrid et Barcelone ont mis des offres sur la table et je n’avais que trois jours pour prendre ma décision. J’ai toujours voulu jouer pour le plus grand club, c’est pourquoi j’ai choisi le Real Madrid. “

«Mes parents ont visité les deux clubs et les ont aimés [Real Madrid] plus. Cela correspondait à ce que je voulais déjà et je sentais que leur projet était meilleur pour moi. »

“Ils donnent beaucoup de minutes aux jeunes joueurs, comme moi, et traversaient une période de succès exceptionnelle en Ligue des champions à l’époque.”

L’interview parle également un peu de la saga des transferts en dehors des commentaires de Vinicius. Il semblerait qu’il y ait eu un accord préalable entre Barcelone et l’agence Vinicius, mais une semaine plus tard, il a été proposé au Real Madrid et a choisi de signer.

Vinicius est devenu un élément central de l’équipe de Zidane et a été appelé à plusieurs reprises cette saison à la lumière des blessures d’Eden Hazard. Ce fut une grande expérience de le voir grandir au club et se voir confier de grandes responsabilités.

Le jeune Brésilien n’a que 19 ans et nous verrons son jeu encore plus grand alors qu’il marque de plus en plus de temps de match à son actif.

Le futur proche de Kubo avec le club pourrait être affecté par quelques décisions

Selon AS, l’avenir de Takefusa Kubo au Real Madrid pourrait dépendre des décisions prises par Los Blancos avec Luka Modric et Martin Ødegaard.

Cela signifie que Modric rester une autre saison pourrait avoir un impact. Si je devais deviner, il est probable que Modric fasse toujours partie de ce club la saison prochaine.

Et que Ødegaard revenant tôt du prêt pourrait également affecter Kubo. Cependant, le Norvégien a fait savoir qu’il voulait voir son prêt complet avec la Sociedad.

Kubo est encore très jeune, il n’a que 18 ans. Il n’y a pas vraiment de hâte à le faire entrer dans la composition de Zidane car il acquiert la première expérience d’équipe avec un club de La Liga à Majorque. Rappelez-vous où Ødegaard était à l’âge de Kubo et voyez où il en est dans sa propre carrière.

Donc, il reste encore beaucoup de temps pour Kubo. Il sera probablement prêté à nouveau la saison prochaine. L’article de AS dit que le Real Madrid l’enverra de préférence dans un club de compétition européen.

Comme l’a reconnu dans l’article qu’aucune décision réelle n’a encore été prise par le club, il semble qu’ils donnent plus de scénarios de simulation concernant le maintien ou le retour de Kubo la saison prochaine.

Jovic dit qu’il a utilisé le même équipement d’exercice que le joueur diagnostiqué par le coronavirus

Luka Jovic s’est entretenu avec la station d’information serbe B92 [via AS] sur la façon dont lui et le club prennent des précautions après qu’un joueur du Real Madrid Baloncesto a récemment testé positif pour le coronavirus.

«Nous sommes allés au terrain d’entraînement ce matin [Friday], mais des gens du club sont venus nous dire que la formation avait été annulée et qu’il n’y aurait plus de séances au cours des deux prochaines semaines. On nous a ordonné de rester chez nous et de rester à Madrid. »

«Quand je suis tombé blessé et ne m’entraînais pas avec le groupe au cours des deux ou trois derniers jours, j’ai utilisé le même équipement d’exercice qu’un joueur [Trey Thompkins] qui a contracté un coronavirus. Je me sens vraiment bien, je n’ai pas de symptômes. Nous attendons que le club nous donne plus d’instructions. “

Donc, d’après l’interview de Jovic, il semble que lui et le reste du club se mettent en quarantaine après que Thompkins ait été testé positif pour le coronavirus il y a quelques jours à peine. Compte tenu de l’incertitude qui entoure ce virus, il est absolument logique.

Il semble que ce virus prenne beaucoup de temps avant que les symptômes ne se manifestent, alors j’espère que Jovic continue d’être en bonne santé ainsi que le reste de l’organisation du Real Madrid. Le virus a déjà mis la main sur la Liga et la Ligue des champions.