Notes et citations: 24 mars 2020; Ouvrir le fil

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a récemment été interviewé par le média espagnol Sport (via AS). Dans l’interview, on lui a demandé s’il y avait ou non du vrai dans les rumeurs selon lesquelles Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos lui avaient demandé de rejoindre le Real Madrid après que les deux clubs se soient affrontés en quart de finale de la Ligue des champions 2017.

“Oui. Vous pouvez aller à la ligue espagnole ou à l’un dans un autre pays, un autre grand club. Mais pour moi, ce n’était pas la chose la plus importante. »

«Là où je suis, j’ai pu atteindre mon niveau maximum et je veux continuer à bien faire.»

Il aurait été très intéressant de voir un talent comme Lewandowski aux côtés de Ronaldo au Bernabéu. Je me souviens très clairement des informations selon lesquelles Lewandowski rejoindrait le Real Madrid il y a quelques années à peine. Celles-ci, bien sûr, n’ont finalement pas abouti.

On ne peut pas dire que c’était vraiment une erreur qu’il n’ait pas quitté le Bayern. Il a remporté plusieurs titres de Bundesliga et il continue d’être un buteur prolifique à 31 ans. Il est l’un des meilleurs attaquants de cette génération et cela aurait été un plaisir s’il avait écouté deux légendes du club et avait fait le pas.

Marco Asensio a fait la une des journaux ce week-end après avoir participé et remporté la Liga Santander Challenge Cup qui avait pour but de récolter des fonds dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Asensio a battu Leganés Aitor 4-2 en finale de FIFA 20. Le tournoi a récolté plus de 140 000 € pour la cause.

Le tournoi était un effort conjoint entre la Liga, MARCA et le diffuseur espagnol de jeux vidéo Ibai Llanos. Le vainqueur de 24 ans s’est rendu sur Twitter pour partager ses réflexions sur la compétition et la victoire.

«Ce fut un tournoi spectaculaire. Le but était de passer un bon moment, de rire, de nous amuser dans ces moments difficiles pour tout le monde et de faire un don dans la lutte contre COVID-19. Et nous avons réussi. Félicitations @IbaiLlanos et à tous ceux qui ont rendu cela possible. »

«Premier titre dans l’histoire de #LaLigaSantanderChallenge pour la maison, @Real Madrid. Merci à tous pour l’excellent soutien reçu. ¡Hasta el final, vamos Real! ”

Ce fut un grand geste de la part de toutes les parties concernées pour aider à lutter contre un problème mondial auquel des milliers de personnes sont actuellement confrontées. Asensio a montré que même en dehors du terrain, il avait toujours la mentalité de champion pour aider à se battre pour une grande cause.

Malheureusement, je dois terminer cette édition de notes et de citations avec des nouvelles plus sérieuses.

Selon MARCA, l’ancien président du Real Madrid, Fernando Martín Álvarez, a été admis dans un hôpital de Madrid après avoir présenté des symptômes de coronavirus.

Le joueur de 72 ans a été président du club après la démission de Florentino Perez en 2006. Il a ensuite été succédé par Ramón Calderón quelques mois seulement après avoir assumé le poste de président.

C’est une bonne nouvelle car le Real Madrid vient de perdre un ancien président de Lorenzo Sanz à cause du coronavirus. Martín est également plus à risque compte tenu de son âge, ce qui le rend particulièrement préoccupant.

Bien sûr, nous espérons qu’il sera en mesure de combattre ce virus avec succès et qu’il pourra se rétablir après avoir été admis à l’hôpital.

Avec un peu de chance, dans les jours et peut-être les semaines à venir, nous verrons qu’il va bien parce que c’est une affaire très sérieuse. Je lui adresse mes meilleurs vœux en ce moment.