Notes et citations: 9 avril 2020; Ouvrir le fil

Mido critique le deuxième passage de Zidane au Real Madrid

L’ancien attaquant de l’Ajax et égyptien Mido a récemment été interviewé par l’AS où il a révélé son désaccord avec le Real Madrid, ramenant Zinedine Zidane à la tête d’un deuxième mandat.

«J’aime vraiment le Real Madrid. C’est mon équipe préférée dans la ligue. »

“De mon point de vue, Zidane n’a rien ajouté à Madrid [in his second stint]. Comme un dicton dit: «N’épousez pas deux fois la même femme». »

Je pense que le Real Madrid et les supporters seraient heureusement en désaccord avec l’évaluation de Mido ici. Compte tenu de la gravité de Los Blancos lors de la saison 2018-19, Zidane a réussi le Real Madrid à remporter la Supercopa de España cette saison. Ils étaient également deux points derrière Barcelone en Liga avant le report de la saison. Et malgré sa baisse globale, le Real jouait toujours en Ligue des champions.

N’oublions pas non plus que le seul retour est dû au fait que Zidane s’était retiré en tant que manager. Ce n’était apparemment pas le cas que le Real Madrid voulait un manager différent. Zidane ne devrait jamais être parti pour commencer et il est clairement un cran au-dessus de Julen Lopetegui et Santi Solari en tant que manager du Real Madrid.

Eto’o révèle pourquoi il n’aurait jamais rejoint le Real Madrid malgré les liens

L’ancien attaquant de Barcelone Samuel Eto’o a révélé dans une interview à MARCA pourquoi il n’aurait jamais signé avec le Real Madrid lors de sa saga de transfert de Majorque.

«Même si on me payait un milliard d’euros, je n’allais pas au Real Madrid, car je n’aurais pas été content. Je ne suis pas un garçon qui peut promettre 50 buts, mais ce que je peux promettre, c’est que je courrai. “

Eto’o a passé plusieurs saisons en prêt du Real Madrid après avoir passé une saison avec La Fábrica.

Il est devenu l’un des meilleurs attaquants du monde à son époque. Il marquerait plus de 100 buts pour Barcelone et remporterait deux trophées de la Ligue des champions au cours des cinq saisons qu’il y a passées.

Évidemment, le match entre le Camerounais et le Real Madrid n’était pas censé donner le contexte de cette interview. C’aurait été génial de voir ce que ça aurait été s’il avait fait un retour au Bernabéu à son apogée.

Les Galacticos se réunissent sur Instagram Live pendant la quarantaine

Ronaldo Nazário a récemment organisé une session Instagram Live avec ses collègues Galacticos Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham et Iker Casillas. MARCA a traduit certains des faits saillants de chacune des conversations individuelles de Ronaldo avec ses anciens coéquipiers.

L’un des points forts a été le chat entre Ronaldo et Figo qui évoque la période des Galacticos au Real Madrid.

Figo:

«Nous avons eu la chance de rassembler des talents et aussi des gens très humbles. Tout le temps que nous avons passé ensemble a été spécial, tout cela nous a permis de gagner. En dépit d’être des joueurs si connus, chacun savait quoi faire et comment il devait travailler. »

“Cela nous a permis de vivre tant de bons moments.”

Ronaldo:

«J’étais heureux de m’entraîner avec vous et les autres.» Nous ne pouvions pas tout gagner. Le football est comme ça et c’est aussi la beauté du football. »

La session Instagram regorge de bons contenus. Ce n’est qu’une pièce montrant le lien entre certains des meilleurs joueurs du monde au cours d’une période générationnelle et historique au Real Madrid.

Je lierai la discussion de près de 90 minutes présentée sur la page Youtube de MARCA. Les interviews sont en portugais (Carlos et Figo), espagnol (Casillas) et anglais (Beckham).