‘Notorious’ Ed Woodward et Matt Judge pourraient saboter l’accord de Jadon Sancho

Le transfert potentiel de Jadon Sancho à Manchester United pourrait être annulé par les faibles compétences de négociation du club, selon un rapport ESPN.

Mark Ogden, du média, affirme que malgré le fait que United soit le premier à signer Sancho, “leur poursuite du joueur de 19 ans est considérée dans le jeu comme un test de la capacité du club à faire avancer les choses”.

Il a été largement rapporté récemment que le Borussia Dortmund se résignait à perdre l’adolescent doué si une offre dépassant les 100 millions de livres devait arriver. Mais avec un certain nombre d’autres grands clubs intéressés par l’Anglais, Ogden affirme que «des sources ont déclaré à ESPN que United est devenu notoire pour se traîner les pieds dans les négociations et qu’il risque de perdre contre un rival à moins que, selon l’un d’eux, agissent ensemble rapidement ».

Le rapport décrit la nature «prolongée» des signatures d’Aaron Wan-Bissaka et d’Harry Maguire la saison dernière. Ogden rapporte également qu ‘«il y avait de la frustration dans les coulisses d’Old Trafford concernant le temps qu’il a fallu pour conclure un accord pour [Bruno] Fernandes en janvier. »

Ogden continue que des sources ont également déclaré à ESPN que le succès de Dortmund dans la signature d’Erling Haaland était dû en partie au vice-président exécutif de United, Ed Woodward, et au négociateur de contrats Matt Judge, qui avaient pris trop de temps pour permettre au personnel de football du club de parler au joueur et de vendre sa vision de ce qu’il pourrait faire pour l’équipe sur le terrain.

Sancho, qui a enregistré 17 buts et 19 passes décisives en 35 matchs cette saison, serait intéressé à déménager à Old Trafford, bien que la possibilité d’offrir du football en Ligue des champions soit importante pour sa décision finale.

Dans l’état actuel des choses, United se qualifierait à la 5e place, ce qui sera suffisant tant que l’interdiction de Manchester City contre l’UEFA n’est pas annulée.

Ogden pense que même si «Old Trafford est confiant» que United se qualifiera, «de nombreux étrangers restent sceptiques quant à leur capacité à évoluer rapidement et de manière décisive sur le marché des transferts».

Les fans de Manchester United espéreront que les sceptiques ont tort et que Woodward et Judge pourront délivrer la signature de l’un des talents les plus brillants du monde et trouver enfin un ailier droit capable de remplir les bottes de David Beckham et Cristiano Ronaldo.

