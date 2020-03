“Notre approche était bonne” »Football Press

Mercredi 04 mars 2020

Juan Manuel Insaurralde a assuré que Colo Colo avait fait une bonne approche malgré la défaite de la Copa Libertadores contre Jorge Wilstermann. Le défenseur trasandino a évoqué la difficulté du tournoi et a indiqué que le résultat avait été obtenu sans profiter des quelques chances qu’il avait de marquer.

Colo Colo a fait des erreurs à Cochabamba et a payé cher. Juan Manuel Insaurralde a été déçu par le résultat, malgré son insistance sur une bonne approche des albos contre Jorge Wilstermann. Le «Chaco» visait la hauteur et l’état du terrain, en veillant à ce qu’il se prosterne et passe à l’une des compétitions les plus compliquées pour les équipes chiliennes.

Sur l’esprit de l’équipe après la défaite, Insaurralde a déclaré que «nous savons que les libérateurs sont très difficiles, personne ne vous donne rien, ce sont des équipes très intenses et celle qui a tort la cherchera à l’intérieur. Vous devez incliner la tête et corriger, le seul moyen que je connaisse pour surmonter cela est le travail et nous travaillons bien avec Gualberto pour cela », a commencé le« Chaco ».

«Notre approche était bonne, si je sauve quelque chose, nous sommes restés dans le match jusqu’à la fin. Le terrain et la hauteur sont des facteurs, ils deviennent forts, nous savions que ce serait inconfortable pour nous. Lorsque nous avons récupéré le ballon, nous étions inexactes à jouer, bien que nous ayons été dérangés par les centres, ils n’ont pas généré de danger », a ajouté le défenseur.

Sur le déroulement du match, l’ancien Boca Juniors a déclaré que «nous sommes venus pour faire notre plan de match, qui devait jouer en trois quarts. Nous savons que c’est un contexte difficile, ils sont venus mais nous avons bien résisté. La clé était d’être inexactes, nous n’avons pas précisé les laissez-passer ou possédions des espaces ouverts. Malheureusement, cela n’a pas été possible et nous espérons que ce résultat ne se reproduira pas », a-t-il conclu.

Dans le même esprit, Brayan Cortés a également analysé la défaite. “La vérité est que beaucoup de tristesse, ont été des erreurs qui ont marqué le match et il suffit de les corriger, que cela n’arrive plus car elles marquent beaucoup de différences dans une Coupe.” », A commencé le gardien national.