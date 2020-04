Notre équipe éditoriale aux côtés de la protection civile dans l’urgence du coronavirus

NAPLES. A une époque de grande difficulté pour l’ensemble du pays, comme le suggère le Président du CONI, Giovanni Malagò, chacun peut et doit apporter sa contribution en fonction de ses moyens financiers.

NOTRE INITIATIVE

Notre équipe éditoriale, à sa petite échelle, a donc décidé de prendre parti aux côtés de la protection civile dans la lutte contre Covid-19. De quelle manière? Malgré les difficultés économiques qui ont inévitablement affecté notre journal, dont nous nous sommes toujours souvenus de l’autofinancement sans contributions de l’État, nous avons décidé de attribuer certains des espaces publicitaires les plus performants de notre journal à une bannière publicitaire (Espace accordé gratuitement jusqu’à la fin de l’urgence) à partir de laquelle nos lecteurs peuvent accéder directement à la zone de don pour l’urgence National. Nous restons à la maison, et nous invitons tous nos lecteurs à faire de même, le but à notre petite échelle est de former une équipe en mettant de côté ses intérêts personnels.

Ph Protection civile, Borrelli et Conte

MEMO DE PROTECTION CIVILE

Le 31 janvier 2020, le Conseil des ministres a déclaré l’état d’urgence pour six mois en raison du risque sanitaire associé à l’infection par le coronavirus. Le chef du Département de la protection civile, Angelo Borrelli, est chargé de la coordination des interventions nécessaires pour faire face à l’urgence sur le territoire national. Les principales actions coordonnées par le chef de département visent à secourir et à assister les populations potentiellement touchées par l’infection, à renforcer les contrôles dans les zones aéroportuaires et portuaires, en continuité avec les mesures urgentes déjà adoptées par le ministère de la Santé, à son retour en Italie des citoyens se trouvant dans des pays à risque et le rapatriement de citoyens étrangers dans des pays d’origine exposés au risque.