«Notre manque d’efficacité a marqué l’avenir du parti

L’entraîneur de Valence, Albert CeladesIl a déclaré après la défaite de son équipe contre Atalanta 4-1, que le résultat ne reflétait pas ce qui s’est passé sur le terrain et a déclaré que manque d’efficacité de son équipe était la clé, car il se souvenait qu’ils avaient raté de nombreuses et claires occasions de marquer.

20/02/2020 à 00:04

“Au final, le match nous a échappé par manque d’efficacité. La clé était qu’ils étaient efficaces et nous avons eu des chances très claires de marquer et le résultat ne reflète pas ce qui s’est passé “, a-t-il déclaré dans des déclarations à Movistar.

Le technicien a reconnu que son équipe accordé beaucoup en défense et ils auraient dû être meilleurs contre une équipe d’une telle qualité offensive, mais il était important que le manque de succès dans la vente aux enchères de leur était la clé.

“Il ne peut pas être accordé autant mais il a marqué l’avenir du parti notre manque d’efficacité, dans un match de ce niveau, il ne peut pas être accordé autant, mais si nous avions été plus efficaces, il aurait été un autre match“a-t-il commenté.

Valence a reçu deux buts avec des tirs depuis le devant de la surface et à cet égard, Celades a déclaré que “cela nous a coûté de fermer des occasions près de la zone, où nous savions qu’ils étaient dangereux car ils ont également marqué de nombreux buts. Avant une équipe aussi bonne qu’Atalanta, vous devez Faites bien des choses. Nous avons eu assez d’occasions et nous avons pu marquer trois ou quatre buts et il y a une différence “, a-t-il déclaré.

Concernant les options pour vaincre Valence à Mestalla, l’entraîneur a déclaré que “lorsque le match arrivera, nous le préparerons de la meilleure façon possible, mais à la maison, nous sommes forts et nous avons notre peuple Pour essayer de le surmonter. Je ne pense pas que ce soit un miracle “, a-t-il conclu.