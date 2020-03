Il y a quelques jours, la nouvelle du retour d’Higuain en Argentine, malgré la quarantaine imposée par le Juventus, avait laissé les initiés un peu stupides et non. Il y a peu de temps, la réponse de la famille Higuain est arrivée en la personne de Nicola, frère et agent du plus célèbre Gonzalo. Nicola a publié deux tweets au vitriol faisant référence à ceux qui ont attaqué le choix de pipita. Voici la traduction des deux articles.

«Notre mère a un cancer depuis quatre ans et ne cessera de lutter contre la maladie. Nous demandons respect et considération. ” Et bien plus …

“Nous demandons aux distingués commentateurs commerciaux de garder le silence.”