“Notre sport sera différent” »Presse football

Jeudi 02 avril 2020

Infantino a eu plusieurs apparitions depuis que le coronavirus a atteint le monde du football, et est de nouveau sorti pour donner son avis sur les effets de la pandémie sur l’activité, lors d’une réunion impliquant les 10 associations sud-américaines.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait une apparition au milieu du 72e congrès de Conmebol, qui s’est déroulé par vidéoconférence, et avait des mots pour décrire le contexte actuel dans lequel le football évolue. Le coronavirus était un problème obligatoire dans l’instance et le patron du corps a insisté sur le fait que la santé sera privilégiée avant tout et a laissé le retour à l’activité incertain.

«Ce sont des moments de respect pour ceux qui souffrent et pour ceux qui aident. Pour la première fois, le football n’est pas la chose la plus importante. La santé passe avant tout et doit continuer jusqu’à ce que cette maladie soit vaincue “, a déclaré Infantino.

Il a également ajouté que «notre monde et notre sport seront différents lorsque nous reviendrons à la normale. Nous devons nous assurer que le football survit et qu’il peut à nouveau prospérer. »

Concernant un éventuel retour de l’activité, le barreur a souligné que “nous aimerions tous que demain nous puissions avoir du football mais malheureusement ce n’est pas possible et personne au monde aujourd’hui ne sait quand nous pourrons jouer comme avant”.