Nottingham Forest Duo sur la liste des personnes recherchées par Sunderland

BOLTON, ANGLETERRE – 21 DÉCEMBRE: Bolton Wanderers ‘Liam Bridcutt se casse pendant le Sky Bet League One match entre Bolton Wanderers et Southend United à l’Université de Bolton Stadium le 21 décembre 2019 à Bolton, en Angleterre. (Photo par Andrew Kearns – CameraSport via .)

Le duo de Nottingham Forest Liam Bridcutt et Zach Clough figurent sur la liste des personnes recherchées par Sunderland selon le Sunderland Echo. Phil Parkinson cherche à renforcer son équipe de chasseurs de promotions ce mois-ci et le duo Forest semble être sur sa liste de souhaits. Les Black Cats sont actuellement sur une séquence de six matchs sans défaite et sont maintenant à six points du premier rang avec un match en main. Parkinson espère que de nouveaux ajouts renforceront suffisamment son équipe pour obtenir une promotion automatique à la fin de la saison.

Bridcutt et Clough sur la liste de recherche de Sunderland

Liam Bridcutt

Le milieu de terrain Bridcutt a besoin de peu d’introduction à la plupart des fans de Sunderland. L’ancien joueur de Brighton et Hove Albion a passé deux ans au Stadium of Light entre 2014 et 2016. Les Black Cats étaient un club de Premier League à l’époque et Bridcutt était hors de sa profondeur la plupart du temps. Il a depuis passé du temps à Leeds United, Bolton Wanderers et son club actuel Nottingham Forest.

Le joueur de 30 ans serait une signature décevante aux yeux de beaucoup; cependant, son expérience dans le championnat et la ligue un pourrait s’avérer utile. Bridcutt est avant tout un milieu de terrain central mais il peut aussi jouer en défense. Cette polyvalence pourrait faire de lui une option attrayante pour le manager Phil Parkinson. Bridcutt est récemment revenu à Forest après une période de prêt à Bolton. Il ne lui reste plus que six mois sur son contrat actuel et un autre accord de prêt devrait plaire au club du championnat.

Keith Downie de Sky Sports affirme sur Twitter que les Black Cats ne poursuivent pas Bridcutt. Cependant, cela ne veut pas dire que le joueur ne se retrouvera pas au Stadium of Light ce mois-ci.

Zach Clough

Ce n’est un secret pour personne que Phil Parkinson souhaite renforcer ses options en attaque. L’international d’Irlande du Nord Kyle Lafferty a déjà été signé; cependant, une autre option de transfert est disponible. L’un d’eux est Forests Zach Clough. Le joueur de 24 ans peut jouer comme attaquant ou comme milieu de terrain offensif. Comme Bridcutt, la polyvalence de Clough fait de lui une option attrayante.

Phil Parkinson admirait soi-disant Clough avoir dirigé le joueur pendant leur séjour ensemble à Bolton. C’est sa forme avec les Trotters qui a fait de Nottingham Forest une partie de 2,5 millions de livres sterling en 2017. Son séjour à Forest n’a pas été un succès, Clough luttant pour la forme physique pendant la majeure partie de son temps au City Ground. On pense que Clough est disponible pour un prêt et s’il reste en forme, son rythme de travail et ses capacités pourraient s’avérer un atout pour Sunderland et Phil Parkinson.

