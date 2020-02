Nottingham Forest perd des points dans une mauvaise performance contre Charlton Athletic

NOTTINGHAM, ANGLETERRE – 11 FÉVRIER: Alfie Doughty de Charlton Athletic et Adama Diakhaby de Nottingham Forest s’affrontent dans l’air pendant le match de championnat Sky Bet entre Nottingham Forest et Charlton Athletic au City Ground le 11 février 2020 à Nottingham, en Angleterre. (Photo de Michael Regan / .)

Nottingham Forest a raté l’occasion d’entrer dans les places de promotion automatique avec une défaite 1-0 à domicile contre Charlton Athletic.

Occasion manquée alors que la forêt perd

La course au bon moment de Lyle Taylor pour rencontrer un excellent centre de Naby Sarr a fait la différence alors que Forest s’est glissé contre les Addicks.

Ce jeu aurait dû être une excellente occasion pour Forest de jeter le chat parmi les pigeons dans la course à la promotion automatique.

Ils sont entrés dans le match juste un point derrière Leeds United, deuxième, après les avoir battus samedi.

Leurs adversaires, le Charlton Athletic de Lee Bowyer, n’avaient gagné qu’une fois dans toutes les compétitions depuis le début de la nouvelle année.

Pour Charlton, ce match était d’une importance similaire, mais pour une raison complètement différente.

Les Addicks se tenaient précairement au-dessus de la zone de relégation et cherchaient à éviter d’être dans un rebut de fin de saison.

Beaucoup de changements ont été apportés avec le patron de Forest, Sabri Lamouchi, dans la perspective du voyage de son équipe à West Brom ce week-end; cependant, ils ont entravé toute sorte de progrès pour les Reds car ils ont produit une performance terne.

Première moitié

Une faute précoce sur Joe Lolley a permis à Forest de tester les réactions de Dillon Phillips dès la première minute. Les hôtes n’ont pas pu avoir un impact réel, mais la livraison de Lolley a été autorisée confortablement.

Mais les chances à l’intérieur des 15 premières minutes étaient relativement bien réparties entre les deux parties.

La descente de Alfie Doughty sur la gauche a conduit à un centre dans le banc des pénalités, mais la tentative de Tomer Hemed a été bloquée pour un corner.

Les hôtes ont eu leur propre chance lorsqu’un excellent mouvement de dépassement a créé un espace pour attaquer. Lolley est finalement entré dans la surface mais l’attaquant en prêt Adama Diakhaby n’a pas pu capitaliser avec sa tête bondissante.

Lolley a de nouveau créé une chance quand il a flashé une croix basse dans la boîte, mais sa livraison avait trop de puissance pour être connectée.

Taylor a intelligemment envoyé Doughty dans l’espace à 14 minutes et l’ailier rusé a forcé un arrêt à une main de Brice Samba.

Mais le gardien de la forêt n’a pas pu arrêter les visiteurs dix minutes plus tard lorsque Sarr a récupéré un ballon lâche et a bouclé un beau centre dans le poteau éloigné où Taylor a glissé à la maison une volée.

Concéder comment ils ont semblé régénérer l’énergie de Forest.

Ils ont presque réagi immédiatement lorsque l’effort de Carl Jenkinson a été projeté sur la barre transversale par Sarr.

Quelques instants plus tard, une réflexion intelligente de Ryan Yates en prenant un coup franc a rapidement conduit Tiago Silva à frapper à seulement un pied de large du montant.

Les hôtes se sont de nouveau rapprochés lorsque Diakhaby a enfoncé un centre dans la surface; L’effort de Tyler Walker a frappé le poteau alors que Forest entrait dans la pause derrière.

Deuxième partie

Les visiteurs se sont presque retrouvés avec deux buts d’avance grâce à une défense bâclée de Forest.

Taylor a envoyé Hemed dans la surface de réparation avec une balle filetée mais ses deux efforts ont été bloqués par les derniers blocages.

L’équipe de Lee Bowyer a eu une autre chance de créer un but lorsqu’un corner Forest était parti. Le dégagement était juste hors cible, sinon Doughty se serait déchiré en acres d’espace.

Lolley a produit une chance d’attaque rare pour Forest quand il a tissé devant quelques défenseurs; il a jeté un effort large.

Les deux parties ont fait des changements sur le point horaire alors que Silva et Gaetan Bong ont quitté Forest pour remplacer Alfa Semedo et Matty Cash. Aiden McGeady et Ben Purrington ont remplacé Erhun Oztumer et Doughty.

Les hôtes ont presque atteint le niveau lorsque le centre du remplaçant Matty Cash a dévié le chemin de Walker. L’attaquant a cherché à le ramener à bout portant, mais Phillips n’a pas tardé à réagir.

La forêt manquait complètement de panache offensif.

Chaque fois qu’ils ont avancé, ils ont largement raté ou n’ont même pas créé d’opportunité.

Après avoir battu Leeds samedi soir, les fans de Forest seront incroyablement déçus de leur performance face à Charlton.

Nottingham Forest XI: Samba, Jenkinson, Worrall, Figueiredo, Bong (Cash, 59), Watson (C), Yates (Da Costa, 69), Silva (Semedo, 59), Diakhaby, Lolley, Walker.

Sous-marins: Muric, Carvalho, Dawson, Mighten.

Charlton Athletic XI: Phillips, Lockyer, Pearce, Sarr, Matthews, Davis, Oztumer (McGeady, 59), Cullen, Doughty (Purrington, 60), Hemed (Smith, 73), Taylor.

Sous-marins: Amos, Oshilaja, Aneke, Bonne.

