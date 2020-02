N’oublions pas: le flukey, maladroit Paulo Wanchope

Nous examinons les joueurs pour lesquels nous avons beaucoup de tendresse persistante, parfois pour des raisons peu claires. Nous avons commencé avec un Eyal Berkovic, est passé à Pierre van Hooijdonk et Laurent Robert, et maintenant arriver à un attaquant gangly adorable …

D’où est-il apparu?

Il est originaire du Costa Rica, ce qui, dans le langage de 1997 – quand il a atterri avec une frange aux jambes de slalom dans le comté de Derby – signifiait qu’il pouvait aussi bien provenir de la lune. Même des joueurs européens de haut niveau existaient principalement sous leur nom. Vous vous trouviez souvent à penser qu’un certain joueur était incroyable parce que, dans un match télévisé de Ligue des Champions ou de Serie A, vous l’avez vu être incroyable et avez supposé qu’il l’était tout le temps. Par la suite, je ne parviens pas à me débarrasser du sentiment que ce n’est ni Ronaldo ni Christian Vieri mais en fait Maurizio Ganz qui est le meilleur joueur à avoir jamais joué pour l’Inter (26 buts en 68) car, pendant deux week-ends de Gazzetta Football Italia d’affilée, j’ai le regarda marquer un corset. Nous avons attendu la Coupe du Monde avec une haleine appâtée, afin que nous puissions savoir. Et si un joueur jouait au Costa Rica, nous ne le savions pas.

Non pas qu’il semble que les fans de CS Herediano au Costa Rica l’aient également su. Il a marqué 20 buts en 14 matchs pour eux, très bien – mais s’étalant sur quatre ans assez insondables. Étant donné que je ne trouve pas un seul morceau de preuve visuelle de cette époque, je suppose que Paulo était essentiellement employé à titre indépendant par Los Florenseses (The Florists). C’est en fait assez wanchopéen; un début de carrière improvisé. J’aime l’imaginer pendant la majeure partie de ce temps, alors qu’il attendait d’arriver sur la grande scène, un ornithologue passionné, généralement trouvé avec des jumelles à l’intérieur d’une peau costaricaine, notant les comportements d’un Aracan rare à bec de feu. dans son carnet; à ce moment-là, il y aurait un coup sur son épaule, et il serait invité à aller avec le messager au stade de San Francisco où il marquerait l’un de ses 20 buts en 14 matchs, puis reviendrait à l’observation des oiseaux. Mais c’est à toi de voir. Sans l’avalanche visuelle du contenu du 21e siècle, votre imagination avait besoin de ramasser les extrémités libres.

Pour sûr, la chance nécessaire nécessaire à une carrière réussie dans le football doit avoir joué un rôle de premier plan pour le faire venir ici. La chance sans le talent n’est pas très bonne; cela n’aurait pas aidé un jeune Robin van Persie à Feyenoord, par exemple, lors d’une crise de blessure chez les joueurs seniors, s’il n’avait pas pu se mettre à l’assiette. Mais dans le cas de Paulo, il est difficile de voir comment la chance n’a pas été essentielle pour attirer l’attention des dépisteurs de Premier League lorsque vous ne jouez que 3,5 matchs de football professionnel par an. Heureusement pour lui, il était le fils d’un ancien footballeur international costaricien, alors vous supposez que, derrière la crédibilité de son père, un mot dans l’oreille de quelqu’un a été dit, quelqu’un est venu regarder, et en Angleterre, il est finalement venu, pour la somme princière de 600 000 £.

Comment c’était?

Si par “ comment ça s’est passé? ” Vous voulez dire “ est-ce que, environ une demi-heure après ses débuts dans le comté de Derby, lors de leur première saison après la promotion, ramasser le ballon autour de la ligne médiane contre Man United, à Old Trafford, et mettre fin la séquence en marquant le but voté par les fans de Derby en 2009 comme le plus grand de leur histoire? », alors oui, ça s’est passé comme ça. Derby a gagné 3-2.

Si je me souviens bien, Derby a lutté courageusement contre la relégation à chaque saison de son passage en Premier League, que j’aurais atteint aux alentours de trois ans. Je suis évidemment inutile à cela. Ils ont rejoint la Premier League en 1996, y sont restés jusqu’en 2002 – un sort contigu plus long que Bournemouth ou Watford n’ont jamais réussi, et égal à Leicester. À cette époque, ils occupaient une confortable 12e place lors de la première saison de Paulo, et après avoir renforcé les rangs avec des stars comme Francesco Baiano, Lars Bohinen et Rory Delap au cours de la saison proche, ils ont atteint une neuvième et une huitième huitième. Paulo a marqué 23 buts en championnat, donc Paulo a été vendu à West Ham.

En train de regarder une vidéo de présentation réalisée par un fan du comté de Derby en 2017, Je me souviens de quelque chose, comme une bouffée d’air chaud dégagée d’une partie longtemps enfouie de mon esprit d’écolier: Paulo Wanchope était flukey. C’est ainsi que nous l’avons connu. Presque aucun des buts qu’il a marqués n’indique une approche du football affinée et consciente de la position qui est de rigueur ces jours-ci, les angles de course optimisés, le gegenpress – sérieusement, j’adorerais voir un manager essayer de le faire gegenpress – aucun des cette. Au lieu de cela, et peut-être en accord avec un homme qui semblait se préparer à la Premier League en jouant 14 matchs de football professionnel en quatre ans, c’est une approche plus improvisée. Des trucs se passent dans la surface, comme Lee Dixon prend une touche lourde, un défenseur frappe une tête de compensation et Paulo semble toujours être à proximité, maladroitement, pour trouver une arrivée. Si vous imaginez un continuum de finition où les lasers immaculés à angle ouvert et à la hanche de Thierry Henry dans le coin le plus éloigné sont à une extrémité, Paulo vers le bas à l’autre extrémité.

Ce n’était pas un naturel. Sauf pour une chose très importante – il était naturel de ne pas être naturel. Il avait une manière brouillonne de contrôler le ballon, comme il ne l’a jamais eu vraiment sous contrôle, comme pour la plupart d’entre nous à cinq. Mais contrairement à la plupart d’entre nous, il avait une merveilleuse capacité à réagir rapidement partout où la balle incontrôlée allait, comme s’il s’attendait à ce qu’il le fasse, et à prendre la touche suivante, laissant les défenseurs déconcertés. Une touche du pied droit à tige pourrait rapidement être transformée en une jolie noix de muscade du pied gauche lorsque le défenseur va chercher le ballon lâche; il y a un magnifique but qu’il a marqué contre Blackburn, avec un Tim Sherwood troublé en étroite présence, où – et si tout cela était pleinement intentionnel, il est facilement Top 10 de tous les temps – une tentative excessivement puissante de contrôler le ballon (bord du six- yard box) avec la semelle de sa botte droite la pings sur six pieds dans les airs, donc Paulo, semblant vouloir le diriger vers Francesco Baiano, le place à la place sur son propre genou – il est ensuite frappé à la hanche par le Sherwood de plus en plus agité – alors il le jongle vers le haut jusqu’à sa cuisse droite, vers sa cuisse gauche – Tim le frappe à nouveau – et Paulo, réalisant son travail, puis laisse le ballon tomber sur la demi-volée et le frappe dans C’est des trucs de Maradona, sauf que tout a l’air accidentel. Flukey, à mes yeux d’écolier.

En général, quand il s’agissait de terminer, il ressemblait surtout à quelqu’un changeant de bras lors d’un exercice créatif imprévisible, juste pour essayer. Les fans de Derby ont adoré. Je sens qu’il n’y a rien qui vous attache plus à un joueur que le sentiment d’un mouvement qui se poursuit, et continue, et continue, les défenseurs se bousculent partout, toute votre émotion étirée sur les crochets, pour la façon dont cette collection loufoque d’improvisation va fin – puis il marque.

Et comment est-ce pour un partenariat frappant non-conformiste à West Ham: Paulo Wanchope et Paolo di Canio. Mais une chose étrange s’était produite cet été-là; Dieu sait comment, mais le régime d’entraînement de la pré-saison de West Ham avait transformé le diamant brut Wanchope en un attaquant brillant, de pointe et techniquement précis. Je plaisante: les plus grands succès de cette saison incluent le fait de courir accidentellement dans le tir à longue portée de Frank Lampard, de réagir immédiatement à la balle nouvellement inclinée et de trouver une arrivée; repoussant la volée logique de la croix extérieure de di Canio pour, au lieu de cela, une sorte de tentative de contrôle de Cruyff-turn-esque à l’intérieur de la boîte de six mètres, provoquant le rebond du ballon sur son autre jambe, et il a ensuite poignarde à la maison – et certains cas de coup de chance, où les gardiens de but de Mark Bosnich à Shay Given semblent incapables d’invoquer la volonté d’arrêter ses tirs mal placés. C’est immense. Il a marqué 15 buts pour eux cette saison-là, et donc, dans leur sagesse, ils ont décidé de le vendre pour faire place à Freddy Kanoute et Davor Suker. Il partit pour Man City.

Où, si vous pouvez le croire, son partenaire frappant était George Weah. Ou du moins c’était pour ses débuts à domicile, lorsque Paulo a réussi un triplé. Un triplé très wanchopéen, comprenant (pour le but n ° 2) une réaction rapide à George Weah qui a mal contrôlé le ballon en essayant de faire quelque chose de complètement différent, et qui a réussi l’arrivée, puis (n ° 3) a réagi immédiatement à son propre premier pauvre toucher dans la surface pour frapper le ballon à la maison à un angle et à une vitesse que personne d’autre que lui ne prévoyait. Et dans les Coupes du Monde 02 et 06, il a marqué un contre le Brésil et deux contre l’Allemagne. Le gars est une légende.

Et celui qui, il va sans dire, serait difficile à intégrer dans la Premier League actuelle. Il n’y a rien du système à propos de Paulo, rien qui s’intègre parfaitement en tant que composante tactique. Ce n’est pas pour minimiser un peu sa capacité de football; quiconque peut marquer 50 buts en Premier League a clairement une capacité de grade A, et dans les angles de ses courses à travers les défenseurs et en particulier ses en-têtes, il l’a clairement fait. Mais il était un joker, non poli et imprévisible, une surprise joyeuse quand quelque chose qu’il tentait de se produire. Flukey aussi merde.

Quel a été son moment déterminant?

Ce ne pouvait être un autre moment. Il continue encore et encore, les jambes se balançant comme de vastes anguilles en gelée, un style de course qui semble hypnotiser Phil Neville pendant qu’il le suit, jusqu’à ce que tout à coup Paulo, dont l’angle du corps soit désormais celui que vous connaissez les entraîneurs modernes qualifie de sous-optimal , arrive dans la surface de réparation et fait ce qu’il ferait toujours – réagit à cette situation et termine une demi-seconde plus tôt que tout le monde pense qu’il devrait. Vous pouvez littéralement voir l’écart, dans la plongée inutile de Schmeichel, entre son propre processus de pensée et celui de Paulo.

Et rien ne peut rendre cet objectif plus agréable que de le regarder avec le commentaire rauque et terre-à-terre des Midlands de l’est de la BBC Radio Derby, le son d’un homme entièrement investi émotionnellement dans ce qu’il voit et perd de plus en plus sa merde de sorte que quand il arrive à vous dire que United est absolument de second ordre, c’est à la manière de quelqu’un qui se plaint d’un service de bus de remplacement si vous les aviez d’abord câblés au réseau électrique. Wanchope les a pris au milieu, nous dit-il, comme s’il ne pouvait y avoir de ligne plus glorieusement concluante dans tout le sport.

Et comment va-t-il maintenant?

Comme vous vous en doutez pour un homme qui n’a jamais semblé obsédé par le tout, comme l’indiquerait sa carrière péripatéticienne après la Premier League – six clubs en six ans dans six pays différents – il semble paisible, content de ce qu’il improvisé. 14 matchs professionnels en quatre premières années se sont transformés en buts lors de la Coupe du monde, des tours du chapeau en Premier League, une multitude de fans ravis dans son sillage. Fluked, naturellement.

Toby Sprigings