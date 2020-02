N’oublions pas: le retour en arrière de Célestine Babayaro

Nous examinons les joueurs pour lesquels nous avons beaucoup de tendresse persistante, parfois pour des raisons peu claires. Nous mettons ensemble toute une collection…

D’où est-il apparu?

Il vient d’Anderlecht, où je peux glaner un peu d’informations sur ses performances pour l’équipe en possession de surnoms ennuyeux à la fois en néerlandais (le violet et le blanc) et en flamand (le sport). Nous pouvons tous nous rappeler où nous étions, à quelques mois de notre 16e anniversaire, dominant le lycée de notre haut perchoir en sixième forme, commençant à croire que nous pourrions ne pas obtenir de carte d’identité, cette fois, être expulsé dans un Match de Ligue des Champions et établir un record en tant que plus jeune joueur à le faire, tout en remportant la ligue belge lors de notre première saison. Ces horaires étranges, tronqués, et vous pensez, dérangeants sur le plan émotionnel, doivent être respectés par les jeunes footballeurs qui deviennent soudainement précieux.

Et, pour citer Alan Shearer, cela ne semble pas nécessairement la meilleure recette pour un succès à long terme. Pour chaque Arjen Robben ou Lionel Messi qui l’a fait fonctionner grâce à des quantités gargantuesques de talent, ou James Milner grâce à des quantités gargantuesques de stabilité mentale beige, il y a un monde de Bojans, Lee Bowyers, Michael Owens et Freddy Adus, qui tous n’étaient finalement pas ce qu’ils étaient censés être. Et en effet – bien que le jouant dans une tonalité mineure – Babayaro lui-même.

Il n’a pas commencé à Anderlecht; il a commencé à Plateau United, une équipe de football de la ville de Jos. Lié à cette équipe, je ne peux que vous offrir ceci: en 2013, l’équipe nourricière de Plateau a été inculpée et interdite pendant dix ans pour son rôle dans un trucage de matchs. arnaque. Qu’est-ce qui a alerté les autorités? Une victoire de 79-0 contre l’Akurba FC.

Sur une plus grande scène, il était à la fois membre d’une équipe nigériane vainqueur de la Coupe du monde U-17 et quelques années plus tard, inoubliable, olympien médaillé d’or en 1996, faisant partie d’une équipe où chaque joueur valait le coup d’œil, de Jay-Jay Okocha à Taribo West en passant par Nwankwo Kanu jusqu’au dimanche le plus joliment nommé de tous les footballeurs, Sunday Oliseh. Et dans la finale – bien sûr arbitrée par Pierluigi Collina – après avoir marqué le premier du Nigeria contre une équipe comprenant littéralement tous les futurs noms de l’Argentine de cette époque, de Zanetti à l’arrière à Crespo à l’avant, Celestine a fait un back-flip puis a flâné comme un marin ivre vers le drapeau du coin.

C’était donc l’histoire de retour, et tout son travail enthousiaste, varié et enthousiaste de l’arrière gauche avait alerté un éclaireur de Chelsea, et ici, il est venu rejoindre une équipe de Chelsea qui était alors (1997) pleinement dans le groove de se débarrasser de ses pièges pièges lorsque chaque joueur s’appelait Newton et Sinclair, et de les remplacer par des noms beaucoup plus attrayants comme Gullit, Zola et Vialli. Dans ce mélange est venu Celestine.

Comment c’était?

Ne prétendons jamais que, pour certains joueurs de Premier League, nous pouvons conserver une image limpide de leur contribution individuelle. Dans une certaine mesure, ce sont simplement des noms que nous ne pouvons pas oublier, un deuxième niveau d’esprit derrière les noms des personnes que nous connaissions à l’école. Mais au-delà de cela, ils existent au moins pour moi comme une caricature d’eux-mêmes, un éclair soudain de longues jambes et un athlétisme boulonné sur le côté gauche, une touche brillante, de l’enthousiasme sans entrave, un retour en arrière, comme d’autres tourbillons de mémoire – Gianfranco Zola’s joli jeu de jambes puis coups de foudre soudains, Roberto Di Matteo passant en douceur de la défense à l’attaque, Dennis Wise se précipitant dans un tacle puis sautant comme un petit chien en colère – apparaissent dans le même quartier mental.

En termes de faits, ce fut un moment riche pour Chelsea. Je semble me rappeler qu’ils ont participé à chaque finale de la coupe, et en fait à la première saison de Celestine – aux côtés des nouvelles contributions non négligeables à l’effort de Chelsea de Tore Andre Flo, Gus Poyet et d’un jeune John Terry – ils ont atteint et remporté la finale de la Coupe de la Ligue , ayant remporté la FA Cup l’année précédente, atteint et remporté la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Ce fut la course de coupe avec, vous vous en souvenez peut-être, Chelsea jouant Tromso dans ce que vous qualifiez de «neige lourde», à environ 200 kilomètres du cercle arctique. Le ballon a été changé pour un orange, la surface de jeu submergée sous un tapis blanc – j’ai tellement de respect pour les footballeurs professionnels, en ces moments. Gianluca Vialli a marqué deux buts qui impliquaient tous les deux qu’il prenait toujours cela au sérieux, essayant de faire de bonnes courses, d’exécuter des chances, tout en respirant des poumons d’air tortureusement froid. Vous ne feriez pas ça, vous vous contenteriez de vous balader et de saboter les choses. Non pas que tout cela ait nécessairement autant d’intérêt pour Célestine; il s’est blessé en décembre et a raté toute la saison.

Mais une fois qu’il avait retrouvé la forme physique, il était un débouché précieux pour cette équipe de Chelsea, dont je me souviens être un joker de plaisir complet, pourvoyeur du football le plus fanfaron, juste derrière les poids lourds les plus professionnels et efficaces de United et d’Arsenal. Dans un sens, ils avaient tous les deux acheté à merveille et mal – Zola, Poyet, Di Matteo et Vialli ont tous honoré n’importe quel terrain de football, mais seulement au milieu. La largeur était rare, et donc, avoir un arrière gauche avec une course et une exubérance illimitées pour passer devant tous les événements du milieu de terrain congestionné et mettre des balles dans la surface, en particulier pour Tor Andre Flo, était exactement ce dont ils avaient besoin.

Dans sa deuxième saison, Chelsea est arrivé troisième, une toute nouvelle chose pour eux, participant à une table finale légèrement démente où, malgré les trois premiers qui n’ont perdu que dix matchs entre eux, ils ont également réussi à en tirer 40, donc personne n’a obtenu beaucoup de points et Chelsea a raté le titre par quatre. Deux de leurs tirages au sort se sont convertis en victoires et Célestine a remporté le titre. Au lieu de cela, quelques tasses supplémentaires ont été ajoutées, y compris charitablement le Bouclier de charité 2000 et que, pour une carrière réussie, c’est tout. Alors que Chelsea se déplaçait par à-coups dans les derniers affres d’être une équipe adorable, Celestine était là sur le côté gauche pour faire son truc exubérant. Et puis qu’en est-il, comme une ligne effrayante et banale: il a été déclaré en faillite en 2011. Oh Celestine, qu’as-tu fait?

Quel a été son moment déterminant?

Il serait cruel et déplacé de juger du succès de la carrière d’un footballeur en fonction de sa conclusion sûre et stable. Je suis surpris par tout footballeur à succès qui n’est pas en faillite, compte tenu de l’âge auquel il obtient son argent et de la culture qui l’entoure. Je ne sais pas non plus si j’étais particulièrement doué pour choisir des conseillers et planifier des stratégies de sortie à 25 ans.

J’ai lu un rapport d’un universitaire qui a interrogé un grand nombre de joueurs africains, interviewant Marcel Desailly (né au Ghana), Emmanuel Eboue, Samuel Eto’o, Victor Wanyama parmi beaucoup d’autres, et chacun des interviewés a dit se sentir à la fois culturellement et moralement tenu d’envoyer de l’argent chez lui et d’investir dans des projets locaux. Comme vous pouvez l’imaginer, les débuts de nombreux professionnels africains ont nécessité toutes sortes d’aide – pour l’équipement, pour se rendre dans des endroits où les scouts pourraient être, pour se procurer des visas étrangers – et, par conséquent, ils ressentent une dette pressante envers leurs origines. En outre, ils font référence à des liens culturels plus vastes et plus profonds en Afrique que dans les familles nucléaires européennes. L’obligation financière augmente. De plus, vous êtes un “gagne-pain” si visible – il n’y a aucun moyen de disparaître dans la diaspora étrangère et de plaider des difficultés. Pour ne pas vous faire trop de mal, mais J’ai lu un article du Newcastle Chronicle référençant une maison à Middlesex où, ayant déclaré faillite, Babayaro vivait maintenant. Et où, auditionnant pour le rôle de petit Englander par excellence, un voisin nous dit «ils sont venus et ont demandé d’emprunter ma tondeuse à gazon, mais j’ai dû dire non parce que l’herbe était trop longue et qu’elle l’aurait cassée», témoigne le différents sens de l’obligation communautaire dans différents endroits.

Pourquoi le Newcastle Chronicle se serait-il intéressé à un joueur qui a joué pour lui environ 40 fois et n’a presque rien remarqué? Parce que presque rien n’est pas tout à fait rien, et en 2007, 12 heures après la mort de son frère de la tuberculose, il a déclaré vouloir néanmoins jouer pour l’équipe. Je m’en souvenais aussi, un moment dans le temps, l’appréciation de Glenn Roeder lors d’une conférence de presse, juste un autre moment sur cette vaste tapisserie inconsciente des «choses qui se sont passées» que nous, les fans de football, sommes tous en train de parcourir.

Comment est-il maintenant?

Plus gai que vous ne le pensez, s’étant refondu en tant qu’agent, même si toutes les notes d’enthousiasme qu’il sonne – pour les perspectives du football africain, pour les joueurs nigérians – semblent tempérées par le désir de ne pas trop s’emballer que tous ceux qui ont été brûlé par l’optimisme mal placé reconnaîtra. C’est bien quand même, en parlant de son fils, qui joue actuellement à l’académie de Newcastle: “Il fait les back-flips, je suis complètement sérieux avec toi … il a vu une vidéo de moi en train de les faire. Il a décidé qu’il devait apprendre à les faire alors maintenant il les fait sans même mettre ses mains sur le sol, ce qui est génial. J’adore le regarder jouer. »

Toby Sprigings

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.