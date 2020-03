Nouri, un joueur de l’Ajax et ami de De Jong, sort du coma

Au milieu de tant de nouvelles catastrophiques dues à la pandémie de coronavirus, bonnes, très bonnes. Nouri, un footballeur néerlandais d’origine marocaine de l’Ajax qui était dans le coma, s’est réveillé et répond aux stimuli. Cela a été expliqué par son frère dans une émission de télévision.

Nouri Il s’est effondré lors d’une réunion de pré-saison entre l’Ajax et le Werder Brême à Austrai à l’été 2017. Il a subi une réanimation cardiovasculaire et a été transporté par hélicoptère dans un centre de santé, où il a été diagnostiqué d’une crise cardiaque et de lésions cérébrales irréversibles. Il avait alors 21 ans.

Deux ans plus tard, eLe joueur a quitté l’hôpital avec sa famille et reçoit les soins nécessaires à domicile, où il s’est réveillé d’un coma. “Je dois dire que comme il est à la maison, il est bien meilleur qu’à l’hôpital. Il sait où il est, il est dans un environnement familial”, a expliqué son frère. Abderrahim sur l’émission de télévision néerlandaise «De Wereld Draait Door».

“Nous lui parlons comme s’il n’était pas malade. Nous regardons le football dans le salon et il aime beaucoup. Parfois, il montre ses émotions, comme un sourire. Nous apprécions vraiment le sourire”, a-t-il ajouté. Abderrahim, confirmant la bonne nouvelle. Frenkie de Jong, l’ami de Nouri à l’Académie des jeunes Ajax, en sera l’un des plus excités.. Le joueur de Barcelone s’est retrouvé au club catalan peu de temps après avoir rendu visite à son partenaire à l’hôpital. Justin Kluivert, un joueur rom qui a également coïncidé avec Nouri dans le football de base de l’Ajax, un autre qui aura reçu la nouvelle avec une grande joie.