“Nous allons concourir, gagner, pas seulement participer” »

Lundi 02 mars 2020

Le DT de l’UC s’est exprimé avant de monter dans l’avion qui le transférera aux côtés de l’équipe «croisée» au Brésil pour disputer le premier duel de la Copa Libertadores devant l’Inter de Porto Alegre. Il a informé que Gastón Lezcano a été exclu et qu’il ne décide toujours pas qui entrera dans son remplaçant.

L’Universidad Católica se dirige déjà vers le Brésil pour faire face à la première date de la Copa Libertadores à Porto Alegre International, et à son arrivée dans l’avion qui les transférerait sur les terres des ‘cariocas’, le technicien UC, Ariel Holan, a prévu une partie de quel sera le duel et commenté les nouvelles de son équipe, qui a Gastón Lezcano comme victime principale.

«Gastón a une petite déchirure et est en convalescence. Nous avons une bonne équipe, (Gastón) Lezcano apporte des caractéristiques spécifiques, mais celui qui entre le fera aussi. Qu’en est-il de (Rayford) «Catuto» Rebolledo et (José Pedro) «Chapa» Fuenzalida, nous le verrons ce soir, ce n’est pas encore décidé », a déclaré Holan.

Sur le match lui-même, l’ancien entraîneur de San Lorenzo, a déclaré que ce serait un match difficile, mais ils ont les outils pour relever le défi du boucher. «C’est un match difficile, mais nous sommes prêts à prendre l’engagement. Nous voulons avoir la possession du ballon et atteindre le but rival. Nous avons un bon début de championnat avec six matchs bons, avec des nuances différentes. Tous les matchs laissent des leçons et des ajustements à faire », a déclaré le stratège et a ajouté:« En bref, nous nous concentrons sur ce premier match de Coupe et ne pensons pas au tournoi local. »

Enfin, et consulté par la controverse qui a généré l’application du VAR lors du dernier match des «Croisés» contre Unión La Calera, Holan ne voulait pas entrer dans les détails ni en discuter davantage. «Je ne veux pas porter de jugement de valeur sur les décisions. J’ai un jugement personnel et je préfère le garder. En dehors des jeux de hors-jeu, l’arbitre doit décider et le VAR s’en sert pour éviter une erreur. »

«Maintenant, nous allons essayer de faire une grande Coupe, qui consiste à concourir et à gagner. Nous n’allons pas simplement participer », a conclu Holan.