“Nous allons convaincre Messi de rester. Neymar ou Lautaro Martinez? Eh bien les deux”

Le technicien de Barcelone, Quique Setien, a accordé une interview aux microphones de Cadena Ser, parlant des objectifs du marché et, bien sûr, soulignant la volonté de conserver Lionel Messi: «Vais-je l’avoir avec moi l’année prochaine? J’espère vraiment. Nous allons le convaincre de rester en lui montrant que nous avons un projet gagnant “.

Ses paroles sur Ivan sont également intéressantes Rakitic, rejoint depuis quelques temps certains clubs italiens comme la Juventus et l’Inter. Concernant le Croate, l’ancien entraîneur du Betis a déclaré: “Je n’ai jamais eu d’informations sur le fait qu’il souhaite quitter le club, et il ne me l’a jamais communiqué lui-même. Il a toujours beaucoup joué avec moi et il peut continuer à le faire ».

De Lautaro à Neymar, les objectifs du marché

Setien a également parlé des objectifs du marché, commentant les rumeurs sur le retour de Neymar au Camp Nou: “J’aime tous les grands joueurs et Neymar l’est, mais pour voir si la spéculation va se matérialiser, il faudra attendre de comprendre ce que seront les clubs après l’urgence du coronavirus”. La réponse de l’entraîneur à la question de savoir qui a préféré s’entraîner entre Neymar et est également emblématique Lautaro Martinez: “Les deux me conviennent.”

Situation des prêts, de Coutinho à Aleñá

Setien n’a même pas caché son admiration pour Coutinho, dont le tag est toujours de Barcelone. L’ancien Liverpool est actuellement prêté au Bayern, qui décidera de le racheter ou non à la fin de la saison: “Coutinho est un grand footballeur, mais nous avons aussi Rafinha loin en prêt ainsi que Alena et d’autres jeunes joueurs; évidemment, tout le monde ne pourra pas rester. Il y a encore beaucoup de choses à clarifier. ”

Ce sera sans aucun doute un été très chargé pour le club Bartomeu, entrant et sortant: on verra qui mérite de porter le maillot Blaugrana et qui cessera de le porter, peut-être après avoir gagné, en plus des 6 Ballons d’Or, voire 10 championnats et 4 Ligue des champions.