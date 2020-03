“Nous allons couper les fiançailles. On dirait un film d’horreur”

Après le Juventus, là aussi Lazio semble prêt à baisser les salaires de ses joueurs. Le ds Igli le confirme tarer dans une interview à Sport1 dans laquelle il évoque la période d’urgence que le monde traverse de son point de vue et l’initiative de l’entreprise. Tare admet que cette situation a été prise à la légère et transformée en une guerre. La Lazio sera très probablement la deuxième équipe italienne a réduire les salaires de leurs joueurs.

Les mots de Tare

«Nous devons encore y penser. Nos joueurs sont en contact les uns avec les autres, mais n’ont pas encore parlé de cette situation. Mais je peux imaginer que bientôt nous allons également réduire les salaires. C’est comme vivre dans un film d’horreur. Au début, tout a été pris un peu à la légère. Maintenant, nous ne parlons plus d’une situation unique, mais d’une guerre. Si vous voyez des camions militaires partir avec les cercueils des morts à l’intérieur, vous serez choqué et sans voix. Et le nombre de personnes décédées est malheureusement terrifiant chaque jour. C’est un désastre pour tout le pays. ”