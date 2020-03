Premier League



“Nous allons devenir plus forts et peut-être plus gros”: le message de Guardiola





Christian Felipe Amezquita Ortiz





30 mars 2020 à 11 h 57

L’entraîneur espagnol s’est entretenu avec les joueurs et les fans de Manchester City.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, a demandé lundi dans une vidéo diffusée par le club que, bien que le football soit manqué, il est temps “d’écouter nos scientifiques, médecins et infirmières”.

Le football au Royaume-Uni, comme dans une grande partie du monde, est debout depuis des semaines, attendant la fin de la crise des coronavirus.

“Le football et la vie que nous avions avant nous manquent, mais le moment est venu d’écouter nos scientifiques, médecins et infirmières”, a déclaré Guardiola dans une vidéo qui fait partie de l’initiative de la ville de rapprocher les fans du club pendant cette pause.

“Vous êtes ma famille dans le football et nous allons faire tout notre possible pour vous sentir mieux. Nous allons revenir plus forts, meilleurs et peut-être un peu plus gros. Restez à la maison et soyez en sécurité”, a déclaré l’entraîneur espagnol.