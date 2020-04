“Nous allons essayer de gagner les Championnats d’Europe et du Monde. Au Zenit, je voulais Acerbi”

Une longue interview sur divers sujets: Roberto Mancini parlé aux microphones de Sky Sport 24, parlant de sujets actuels, passés et présents national et pas seulement.

Déclarations de Mancini

“Il y a de l’amertume pour les victimes de coronavirus. Le football prend la deuxième place. Européenne? Nous avons une jeune équipe, nous aurons un an de plus d’expérience. J’aimerais un match amical entre les joueurs de l’équipe nationale et les médecins et les infirmières. Notre Italie a de grandes valeurs humaines. Zaniolo aura le temps de revenir à 100%: il est jeune et peut remplir différents rôles. Nous nous sommes sentis au début de sa rééducation “.

«Nous sommes un national proactif qui n’attend pas. Il peut y avoir des variations, mais l’identité de l’équipe est celle-là. Je ne pense pas que nous manquions d’arrière complet: nous avons de bons joueurs qui devraient jouer davantage dans les clubs. Nous nous débrouillons bien dans tous les départements, peut-être avons-nous besoin de quelques grévistes en plus d’Immobile et de Belotti. Balotelli a les qualités pour être parmi les plus forts, mais ce n’est pas suffisant. J’espère le revoir comme lorsque je l’ai formé à l’Inter et à Manchester City. Les portes sont ouvertes à tous, manquant un an pour le Championnat d’Europe. Les jeunes font des erreurs, importantes pour l’amélioration. Quelle équipe m’amuse le plus? Italie “.

«Les milieux de terrain italiens sont tous polyvalents. Nous ne sommes pas des géants, mais le football se joue avec les pieds. Nous en avons beaucoup, tous bons, heureusement. Nous tenterons de remporter la Ligue des Nations, les Championnats d’Europe et du Monde, qui se joueront tous ensemble. Notre équipe nationale peut rivaliser avec les meilleurs. J’espère être l’entraîneur qui reviendra enfin pour remporter le Championnat d’Europe. De Rossi dans l’équipe nationale? Je lui avais parlé avant d’aller à Boca Juniors, la possibilité était là. Tout est possible. Zaniolo n’est pas un avant-centre. J’espère trouver d’autres attaquants avec des caractéristiques différentes de celles que nous avons. Esposito? J’aime ça, il y en a plusieurs intéressants “.

«Le sport est important pour tout le monde. Vendre Coverciano pour l’urgence du coronavirus a été une excellente décision, les gens en ont besoin. Eriksen? Il me semble un milieu de terrain offensif. Il est techniquement solide donc il pourrait aussi s’adapter devant la défense. Il a besoin de temps pour s’installer. Écouter l’hymne de Mameli sur le terrain sera encore plus excitant après ce long arrêt. Nous sommes pleins de gardiens de but solides, même dans les équipes nationales de jeunes. Gollini? Il se porte très bien, en fait il a également fait ses débuts en équipe nationale. Vialli? Une fois que j’en ai vraiment discuté, nous avons passé 10 jours sans parler. Ensuite, nous avons fait la paix dans l’équipe nationale. “

«Mon expérience négative en équipe nationale en tant que joueur? En partie à cause de moi, en partie à cause de la compétition. Lorsque vous êtes un joueur que vous ne comprenez pas, en tant qu’entraîneur, vous comprenez que l’entraîneur doit faire des choix. Course de Scudetto? La Juventus est celle qui a le plus de qualité, mais cet arrêt rendra vraiment tout possible. Ibrahimovic? C’est un grand joueur, il a toujours fait la différence. Il a tout: technique, physique, puissance, vitesse. Ces dernières années, il a été l’un des meilleurs au monde. Il réussit toujours très bien sur le terrain. J’ai essayé d’amener Acerbi au Zenit. Pour moi, ce n’est pas une surprise, c’est un grand défenseur. “

«La Lazio du Scudetto comptait 22 joueurs du plus haut niveau avec une grande personnalité. La Lazio compte aujourd’hui 3-4 très bons joueurs. Celui du Scudetto aurait pu gagner encore plus. Aguero est un énorme goleador. Pour moi, c’est un joueur extraordinaire malgré un physique contenu. Sans passion, il est difficile d’atteindre le sommet. En tant que joueur, il est plus facile de le montrer, mais il doit aussi être sur le banc ».