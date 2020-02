“Nous allons jouer pour gagner, jusqu’à présent personne ne nous a mis sous”

SORRENTO (NA). Demain après-midi le Sorrento Calcio va essayer de revenir à nouveau à la victoire entre les murs, adversaire amical de tourner le redoutable Casarano Calcio. Les garçons de Maiuri occupent la troisième place du groupe D du groupe H compétitif et rêvent des éliminatoires.

ATTENTION ET HUMILITÉ

Le milieu de terrain Rossoneri a analysé le défi Roberto De Rosa: «Nous avons analysé les erreurs commises lors des derniers défis et travaillé dur pour revenir à la victoire, nous ferons face à une équipe importante qui mérite le plus grand respect. Nous n’avons pas peur de Casarano, nous voulons nous rattraper après les derniers résultats, nos prochains adversaires ont des joueurs épais et visent les playoffs mais si nous jouons comme nous le savons, nous pouvons obtenir un résultat complet. – souligne le footballeur expert de Sorrente – Il faudra beaucoup de calme et d’attention, jusqu’ici personne ne nous a jamais soumis, nous savions que ce championnat serait difficile, entre autres il y a beaucoup d’équipes nobles telles que Taranto, Casarano et Cerignola qui n’ont pas exprimé pleinement votre potentiel. “