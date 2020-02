“Nous allons nous battre ensemble jusqu’à la fin de la saison” »Pressfootball

Mercredi 19 février 2020

Manchester City a renoué avec le succès après avoir battu West Ham en Premier League moins d’une semaine après que le penalty de l’UEFA ait été connu. Le DT des «cityzens», Josep Guardiola, a déclaré qu’il était optimiste d’être dans les prochaines ligues des champions et a souligné l’union de l’équipe.

Il ne fait aucun doute que Josep Guardiola et Manchester City n’ont pas vécu une semaine tranquille. Avec une Premier League pratiquement condamnée en raison de l’énorme distance avec le pointeur de Liverpool, l’accent a été mis sur la pénalité infligée par l’UEFA, au-delà de la victoire «citoyenne» contre West Ham 2-0.

«Tout ce que nous pouvons faire, c’est sur le terrain. Faites ce que nous avons fait au cours des quatre dernières années et concentrez-vous là-dessus. Nous allons nous battre comme nous l’avons fait à chaque match et chaque jour, nous sommes ensemble jusqu’à la fin de la saison », a déclaré Guardiola aux médias lors d’une conférence de presse.

Au-delà du compromis, les questions pointaient davantage vers l’interdiction par l’UEFA que Manchester City dispute les deux prochaines éditions de la Ligue des champions. À cet égard, «Pep» a déclaré: «Je fais confiance à 100% à mon club et à ce qu’ils ont fait. Ils m’ont expliqué les raisons », se référant à la violation des règles du fair-play financier.

Malgré la mauvaise nouvelle, le stratège espagnol a déclaré que «nous sommes optimistes qu’à la fin la vérité prévaudra et que la saison prochaine nous serons en Ligue des champions. Je veux rester et aider le club à maintenir ce niveau le plus longtemps possible. Si vous ne me licenciez pas, je resterai ici plus que jamais. »

Enfin, il a évoqué une blessure présumée de David Silva. «Il m’a dit qu’il avait ressenti quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit un gros problème. Je saurai demain exactement. Il a très bien joué aujourd’hui et nous le verrons dans les prochains jours. C’était une autre question de prudence après ce qui s’est passé près du but et nous le verrons demain avec les médecins », a déclaré le Sampedor-born.