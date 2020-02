“Nous annulons les sacrifices consentis à ce jour”

Moment de flexion pour le Casoria, qui après le KO en milieu de semaine avec Virtus Volla, il ne peut pas aller au-delà de 0-0 dans le match à domicile avec Real Forio.

Ce sont les mots de Ivan De Michele, coach violet, sur les chaînes officielles du club: «Une opportunité ratée? Un terme qui fait peu d’idée à quel point nous frustrons les sacrifices consentis à ce jour. Avec tout le respect dû à Real Forio, mais c’était un jeu à gagner absolument après avoir créé 15 ballons de but, dont aucun ne s’est concrétisé. Un domaine comme le nôtre dans des conditions indécentes n’aide pas à la vitesse de l’action et lorsque vous avez du mal à marquer psychologiquement, cela devient difficile, mais nous aurions pu faire beaucoup plus. De toute évidence, nous avons l’obligation de ne pas abandonner, car nous sommes toujours là et nous finirons par tirer les sommes. “