“Nous arriverons au Qatar 2022” »Presse football

Samedi 08 février 2020

L’entraîneur de l’équipe chilienne a démenti les rumeurs qui spéculaient sur son départ du «Rouge» et a déclaré que l’engagement est depuis son arrivée à Pinto Durán. Il a également mentionné la confiance qu’ils ont en tant qu’entraîneur pour atteindre la prochaine Coupe du monde.

Le directeur technique de l’équipe chilienne, Reinaldo Rueda, est sorti pour clarifier les rumeurs présumées qui spéculaient sur son départ et a nié cela. En outre, il a déclaré qu’ils avaient un objectif en tant que personnel technique et que de placer le Chili dans la prochaine Coupe du monde qui se tiendra sur le sol asiatique.

Compte tenu des spéculations qui avaient déjà été émises par Pinto Durán, Rueda a déclaré: «Je n’ai aucune idée d’où pourrait provenir cette version. S’ils ont publié ces rumeurs, ils n’ont aucune poignée. Notre engagement est d’être avec l’équipe nationale et tout ce que nous avons fait en tant qu’entraîneur, y compris la récente participation au Championnat pré-olympique, a montré qu’il nous motive à atteindre l’objectif proposé d’atteindre le Qatar 2022. »

Le stratège colombien avait également des mots pour la performance du Sub 23 en pré-olympique: «Il nous laisse ce goût aigre-doux de savoir qu’il a fait preuve d’un bon football en dépassant les attentes de facteurs adverses connus de tous. C’était une équipe avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup de caractère et c’était un comportement comportemental et footballistique gratifiant. Cette équipe nous a excités à l’idée de nous rendre aux Jeux olympiques », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne l’option selon laquelle cette génération est une alternative pour les qualificatifs, Rueda le prend facilement. «C’est un groupe qui promet beaucoup. S’ils ont de la continuité et des possibilités dans leurs clubs, l’avenir du Chili ira bien. Cette équipe a hâte d’inviter des rêves. Je pense qu’ils seront une excellente alternative dans cette qualification au Qatar. Huit ou neuf d’entre eux ont déjà partagé dans l’équipe adulte », a-t-il expliqué.

Enfin, l’entraîneur national a annoncé qu’il ferait un microcycle. «Nous continuons maintenant avec la macro-planification effectuée en décembre et, une fois que les calendriers des matches sont connus, nous avons établi les horaires. Dimanche 23 février, il y aura un appel des joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale pour travailler avec eux les 24, 25 et 26 », a déclaré Rueda.