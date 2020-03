“Nous attendons le ministre Spadafora pour une table de travail”. Voici tous les points à aborder

Le 9 mars, le sen. Claudio Barbaro, président d’Asi, Associations sportives et sociales italiennes, a demandé à rencontrer le Ministre des sports, Vincenzo Spadafora, pour faire face à la situation extrêmement urgente dans laquelle se trouvent les secteurs du fitness et du bien-être, qui représentent 50% du secteur national du sport et développent un chiffre d’affaires en Italie d’environ 12,5 milliards d’euros.

LA SITUATION DÉLICATE PARLE ASI

Les avancées sur les mesures économiques ventilées par le gouvernement, pour soutenir le secteur du sport, semblent insuffisantes et insuffisantes. Il n’y a qu’une seule façon de soutenir un secteur qui implique vingt millions d’Italiens: répondre à la demande de table entre le gouvernement, les institutions sportives et les opérateurs: un monde jusqu’ici sensationnellement ignoré.

DEMANDE CLAIRE

Notre demande de rendez-vous est vieille de plusieurs jours: négliger le monde du sport et qui le promeut représente non seulement une grave lacune mais aussi un objectif propre pour les opérateurs qui peuvent conseiller ceux qui doivent décider du sort d’un secteur – si utile aussi pour la communauté avec ses implications sociales, liées au bien-être psychophysique – maintenant à genoux. Pour le seul secteur du fitness, le préjudice économique par semaine en cette période d’urgence épidémiologique est estimé à plus de 45 millions d’euros.

Le monde du sport veut être entendu et transmettre son expérience.

Et continue de soutenir vigoureusement la nécessité:

Mesures de soutien aux associations et sociétés de sports amateurs

Mise en place d’un fonds de solidarité en faveur des collaborateurs (coachs, moniteurs, managers, administrateurs) de l’Asd et du Ssd

Suspension des loyers

Mettre en place un fonds d’utilité au sein du ministère de l’économie et des finances, pour soutenir la reprise économique des installations sportives

Réduire ou suspendre le paiement des frais pour les installations sportives publiques et privées

Mettre en place un fonds chez Sport et Salut pour compenser les frais engagés pour la couverture d’assurance des membres (police accident, police Rct) en période d’urgence

Suspension du paiement des services publics

Suspension des taxes relatives à la gestion des usines

Permettre aux membres qui n’ont pas pu utiliser les systèmes de déduire entièrement les frais d’abonnement

Ces mesures, sans si et sans mais, si vous voulez relancer un secteur fondamental pour notre pays.

