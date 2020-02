“Nous attendons le résultat des investigations, sans doute sur Co.Vi.So.D”

ROME. Le scandale a éclaté ce matin Division de football à 5 ce qui implique la démission Président Montemurro et le numéro un pour Lynx Latina Gianluca La Starza. Le premier, à partir d’une interception divulguée et divulguée par les principaux journaux sportifs italiens, anticipait l’exclusion de Maritime Augusta du second en échange d’un rendez-vous avec une femme dont l’identité reste réservée.

LA PRÉCISATION DU LND

La Ligue nationale amateur a exprimé son opinion à ce sujet avec une note de presse décrivant sa position: “En référence aux nouvelles et à un enregistrement publiés aujourd’hui sur le site Web de certains journaux en relation avec le président de la division de football à 5, le Dr Andrea Montemurro, la Ligue nationale amateur précise que, suite à une communication du Dr Montemurro, il a officiellement investi le procureur fédéral de la FIGC en temps opportun Par ailleurs, afin de mieux protéger l’image de la Ligue, de la Division et de son intégrité personnelle, le président de la division Football à 5 ​​a mis à la disposition du conseil d’administration de la L.N.D. votre mission.

EN ATTENTE DE DÉVELOPPEMENTS

Il semble utile de préciser, en tout état de cause, que sans préjudice de la nécessité d’attendre consciencieusement les résultats des enquêtes du procureur fédéral, il ne fait aucun doute que l’on peut se nourrir de la justesse et du professionnalisme des travaux du CO.VI.SO.D. en ce qui concerne les décisions prises également en ce qui concerne le cas spécifique. Enfin, il convient de souligner que, quel que soit le jugement que chacun puisse porter sur le contenu de l’audio, la même circonstance qu’une conversation téléphonique a été enregistrée, à l’insu de l’intéressé, et qu’après plusieurs mois, les deux divulgué à des tiers et transmis aux médias, il représente la preuve que les auteurs de cette initiative sont très loin des valeurs que la Ligue nationale amateur a tenté de promouvoir au fil des années, notamment auprès des jeunes générations. La Ligue nationale amateur, en tout cas, se réserve le droit d’agir dans tous les bureaux pour protéger son image et à ceux qui, avec un esprit de sacrifice, contribuent à la diffusion du football amateur et de la jeunesse en Italie “.