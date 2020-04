“Nous attendons que le gouvernement aille de l’avant. Phase 2 …”

ROME. Hier là-bas Ligue Serie A se sont réunis pour discuter des sujets d’actualité du moment, en attendant le gouvernement, l’idée reste celle de reprendre le championnat et de le clore. D’un point de vue sportif et économique, un arrêt aurait de graves conséquences et de nombreux clubs n’ont pas manqué de le souligner ces dernières semaines.

A la veille du Conseil, certains clubs ont cependant montré une certaine inquiétude en reprenant leurs activités: “Prendre le risque d’un fait qui n’est plus imprévisible pourrait incomber au club qui a assumé le risque de continuer malgré la présence d’un risque incalculable”.

À la fin de la réunion d’hier, une position plus unanime s’est certainement dégagée: «Le Conseil de la Ligue de Serie A, qui s’est réuni aujourd’hui (hier pour ceux qui ont lu la note de l’éditeur), a confirmé à l’unanimité son intention de terminer la saison sportive 2019- 2020, si le gouvernement l’autorise, dans le plein respect des règles de protection de la santé et de la sécurité “.

La Ligue de Serie A se réfère donc à d’autres décisions dans cette phase très délicate: «La reprise de l’activité sportive, dans la soi-disant phase 2, se fera conformément aux indications de la Fifa et de l’UEFA, aux décisions de la FIGC ainsi qu’aux protocoles médicaux de la protection des joueurs et de tous les professionnels ».