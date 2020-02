“Nous avions beaucoup d’intentions dans cette compétition” »Football Press

Jeudi 27 février 2020

Arsenal est tombé dans l’agonie face à l’Olympiacos aux Emirats et Mikel Arteta, l’entraîneur de l’équipe des tireurs, a montré toute sa tristesse et sa frustration. L’Espagnol a déclaré que c’est une élimination qui fait très mal, même si “en même temps, je suis fier de mes joueurs”, a-t-il déclaré.

La direction de Mikel Arteta à Arsenal n’a certainement pas été facile. Le casting anglais est très irrégulier depuis l’arrivée de son ancien capitaine sur le banc, cette élimination de la Ligue Europa étant l’une des chutes les plus dures. L’entraîneur espagnol a été montré par l’importance du concours pour son équipe, bien qu’il ait dit qu’ils avaient tout essayé malgré un résultat cruel.

Sur le résultat final et l’élimination d’Arsenal en Ligue Europa aux mains de l’Olympiacos, Arteta a déclaré que «ça fait très mal. Nous avions beaucoup d’intentions dans cette compétition. C’était très important pour nous. Sur le plan émotionnel, ce fut un match très difficile. »

«Nous avons essayé et essayé, nous leur avons tout jeté. Ils ont défendu très profondément. Cependant, nous avons réussi à marquer et nous avons terminé, mais nous avons ensuite concédé un corner tardif et c’était un autre morceau du set », a ajouté l’ancienne roue des« artilleurs », faisant référence à la relaxation de l’équipe après avoir marqué l’égalité transitoire qui les avait qualifiés.

Concernant le jeu montré par l’équipe londonienne, celui né à Saint-Sébastien a indiqué que «attaquer 10 joueurs est très difficile. Je sentais que nous avions créé suffisamment d’occasions pour gagner le match confortablement. Cela ne s’est pas produit, mais nous avons dû gérer le jeu beaucoup mieux au cours des cinq dernières minutes. »

Enfin, il a nié que ses dirigeants aient affronté le match avec une confiance excessive. “Je ne le crois pas. Les joueurs savaient que ce serait un match difficile. C’est cruel. C’est une grosse déception, mais en même temps je suis très fier des joueurs. Cela aurait été une remontée incroyable si nous avions réussi à surmonter le tirage au sort. Les joueurs me soutiennent pour leur façon de jouer, mais c’est douloureux. »