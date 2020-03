“Nous avons besoin d’uniformité, nous nous opposons pour deux raisons”

ROME. L’urgence Covid-19 est intervenue ces derniers jours le Président de l’Association médicale italienne libre de football, Enrico Castellacci, qui dans le passé était responsable du personnel médical de l’équipe nationale.

NON POUR REPRENDRE LA FORMATION MAINTENANT

Deux sujets ont été abordés, la reprise éventuelle des activités de certains clubs et le retard dans le blocage des compétitions: «À un moment comme celui-ci, je pense qu’il convient de maintenir une certaine uniformité dans les décisions, en ce qui nous concerne, nous sommes absolument contre l’idée que certains clubs peut reprendre l’entraînement. La date de récupération devrait être la même pour tout le monde, entre autres, certaines entreprises sont en quarantaine et un écart négatif serait créé par rapport aux autres, sans oublier le danger de nouvelles infections “.

PROCHE DE L’AIC, UN SENS CIVIQUE EST NÉCESSAIRE

«Le virus est extrêmement contagieux et c’est une bonne préoccupation, le football et le sport ont pris les bonnes mesures avec un retard considérable, pensons par exemple à l’arrêt du championnat. En ce moment, nous sommes d’accord avec la position de l’AIC et nous espérons qu’il y aura un sens des responsabilités et que le sens civique prévaudra. Aujourd’hui, la priorité est d’accueillir les gens, indépendamment de toute autre évaluation, qu’elle soit de nature économique ou politique “.