“Nous avons été critiqués mais nous allons de l’avant” »Football Press

Mercredi 15 janvier 2020

L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a souligné le travail accompli par ses élèves malgré les critiques reçues au cours de la semaine concernant les quelques chances de marquer par match créé. Ole a ajouté que “c’était un match serré mais c’est ce que nous attendons à ce stade.”

Après le triomphe du minimum de Manchester United sur Wolverhampton, l’entraîneur des «Red Devils», Ole Gunnar Solskjaer, a évoqué la tâche accomplie par ses dirigeants et souligné qu’ils n’avaient pas marqué de buts lors des deux derniers matches joués.

«Nous avons terminé deux matchs avec le but à zéro. On nous a reproché de ne pas avoir créé de nombreuses options de buts mais nous l’avons fait avancer et nous en sommes satisfaits », a déclaré Ole dans la zone mixte à la fin du match.

“C’est une équipe difficile à vaincre (les” Loups “). Nous nous reverrons dans quelques semaines, donc c’était un test avant ça », a-t-il ajouté.

A propos du jeu, Solskjaer a déclaré que «nous avons créé deux ou trois grandes chances, et cela n’est pas si souvent vu avec cet adversaire. Nous avons été soumis à de nombreuses pressions mais aucune chance claire n’a été créée pour marquer. De toute évidence, l’objectif que nous avons converti était dû à une faute commise, mais je suis ravi des garçons. C’était serré mais c’est ce que nous attendons à ce stade de la saison. Maintenant, nous espérons récupérer tout le monde pour dimanche », a conclu le DT.