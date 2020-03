“Nous avons proposé la Juve-Inter lundi”

l’état d’urgence coronavirus elle crée pas mal de situations enchevêtrées: la prévention de la peur de sa propagation s’est ajoutée au fait de devoir reporter de nombreuses courses des championnats de Serie A, Serie B et Serie C.

De toute évidence, la décision prise samedi matin, de façon presque surprenante, de reporter Juventus- Inter, un jeu trop important non seulement pour l’histoire et la tradition, mais qui en cette saison vaut un grand morceau de championnat, Si la Lazio le permet.

Après la décision, de nombreuses personnalités illustres ont été

ils voulaient dire quelque chose: parmi les déclarations qui n’ont pas été adoptées

certainement inaperçu, le coup et la réponse entre l’administrateur doivent être soulignés

délégué noir-bleu Beppe Marotta et

Paolo Dal Pino, président directeur général

de Ligue de football italienne.

Beaucoup de mots peu de clarté

Certes, la décision de reporter le match prévu dimanche seulement samedi a été une décision qui a donné lieu à de nombreuses controverses. Le report pourrait certainement être prévu en premier.

C’est précisément au sein de ce Beppe Marotta qu’intervient qui veut extérioriser sa position dure et décisive: ” Saison déformée. Ils ont tout mal fait et ont décidé sans nous écouter». Des déclarations fortes, qui n’ont pas pu entrer dans les observés, notamment aux yeux de la Ligue de football.

C’est précisément pour cette raison que la réponse de la Ligue est arrivée

Football, à travers les mots directement du président Dal Pino qui a sans aucun doute révélé un détail à ne pas

sous-estimer: ” Vendredi l’Ad De Siervo

et j’ai proposé à l’Inter de déplacer le match contre la Juventus à lundi

soir, pour le disputer avec des portes ouvertes. Inter a catégoriquement refusé de

prendre le terrain, et pour cela, il est juste que la société noir-bleu prend

ses responsabilités».

Un coup et une réponse très forts qui ont amené avec

nouvelles pertinentes, faisant encore plus penser que cette situation n’a pas été

bien géré par les responsables: beaucoup de mots, beaucoup de déclarations, mais peu d’unité d’objectif et de clarté. grand

partie du football italien, donc, s’arrête, reste en arrière, avilie par certains

des décisions qui révèlent des doutes et des incertitudes.