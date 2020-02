“Nous avons pu préciser les opportunités que nous avions” »Pressfootball

Mercredi 12 février 2020

Après la victoire 5-1 de la Palestine contre Cerro Largo, le volant de l’équipe “ arabe ” a mentionné la solidité de l’équipe à San Carlos de Apoquindo, passant à la phase 3 de la Copa Libertadores où ils doivent attendre Guaraní ou Corinthians dans la prochaine par exemple.

Un pur bonheur en Palestine après avoir battu Cerro Largo 5-1 pour la Copa Libertadores. Le volant Agustín Farías a affirmé que les «Arabes» étaient très supérieurs à leur adversaire et ils ont bien deviné les fois où ils sont arrivés au but rival.

«La vérité est que j’étais content car c’était un match difficile et nous avons pu préciser les options que nous avions. C’était un match complet et maintenant de réfléchir avec O’Higgins », a déclaré le milieu de terrain argentin, qui a signé avec un doublé.

Pour Farías, la Palestine est allée de loin et a commenté sa douce journée, en particulier le premier but. «Ce fut un match très difficile, mais avec le match que nous avons fait aujourd’hui, nous avons été un bon gagnant de la clé. Plusieurs fois, je reste proche de la zone et j’ai réussi à marquer un but important pour l’équipe », a-t-il ajouté.

Enfin, le flyer de 32 ans espère revenir en phase de groupes. “À ce stade, tous les matchs sont compliqués, et j’espère que nous pourrons répéter ce que nous avons fait l’année dernière”, a conclu Farías.