“Nous avons un coronavirus mais nous allons bien”

“Salut les amis … Malheureusement, j’ai été testé positif pour COVID-19. Je veux vous rassurer que je vais bien! Ce monstre invisible nous frappe aveuglément, mais en prenant les bonnes mesures et en suivant la directive sanitaire, nous pouvons gagner notre plus gros match et revenir plus fort qu’avant. Un câlin à toutes les personnes infectées et un merci à tous les médecins qui nous aident. NOUS RESTERONS À LA MAISON! “.

«Malheureusement, j’ai obtenu un résultat de test positif pour le COVID-19. Je vais bien: malgré les précautions appropriées, je n’ai pas pu éviter l’infection. C’est pourquoi je vous demande d’être responsable et de rester à la maison. “

Avec ces publications sur Instagram Fabio Depaoli et Bartosz Bereszyński, dos pleins Sampdoria, annoncent leur positivité au coronavirus. Le club blucerchiato a annoncé le même jour qu’il ne ferait pas connaître la positivité du virus de ses membres, donc une sortie officielle n’arrivera pas sur les deux.

Les postes