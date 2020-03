“Nous avons une belle bataille contre un rival très dangereux”

L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, a reconnu qu’il “leur coûte plus cher” jouer à l’extérieur, un facteur pour lequel ils doivent “trouver une solution” pour cette phase finale de LaLiga Santander, avant de recevoir Séville dans “une belle bataille” qu’ils affronteront “en finale” contre un rival “très dangereux à l’extérieur” maison”.

03/06/2020 à 14:23

CET

Europa Press

“Nous jouerons le match en finale, comme nous l’avons fait depuis notre arrivée. Nous avons besoin de faire un match important. Séville est forte loin de chez elle et fait des choses importantes. De plus, il a ajouté de nouvelles personnes comme Suso qui donne un quota de qualité L’importance est claire car c’est un match direct entre deux équipes qui recherchent la même chose “, a déclaré le ‘Cholo’ lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur argentin s’est dit “concentré” sur l’équipe hispanique, un rival “très difficile et très dangereux en attaque”. “Je vois Séville très dangereuse dans la facette de la contre-attaque, une équipe qui bouge mieux avec des espaces et des joueurs rapides. C’est là qu’il joue son meilleur match”, a-t-il déclaré.

À cet égard, il a souligné qu’il ne pense pas aux “cinq prochains jours” ou au deuxième tour de la Ligue des champions contre Liverpool, car “le premier match est plus important car il est le plus récent”. “Nous sommes ravis des deux matchs, c’est le plus beau mot, la semaine du football, dans laquelle nous devons nous préparer à chercher des buts, demain nous avons une belle bataille”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur a reconnu que “cela leur coûte plus cher” de jouer en dehors du Metropolitan, un facteur pour lequel ils doivent “trouver une solution” pour cette “phase finale” de la saison. “C’est une situation que l’équipe a mise en évidence, surtout en nombre. Chez elle, elle a une force différente, elle fait un autre pas et a une intensité et une force différentes”, a-t-il admis.

“Nous savons où nous devons aller, je suis clair sur les facteurs qui nous font souffrir loin de chez nous et avec du matériel. Ça nous coûte le même que tout le monde, quand on doit le proposer c’est toujours plus difficile, et c’est vrai que dans cette facette on c’est plus difficile d’être plus franc “, a-t-il ajouté.

“SI JOAO FÉLIX VEUT QUE CELA VIENDRA TRÈS LOIN”

D’autre part, le coach a apprécié l’évolution de Diego Costa, qui voit “grandir et chercher sa meilleure version”. “Je le vois s’entraîner parce qu’il voulait s’améliorer. Il n’a jamais été un bon en-tête, son jeu était plus direct, plus vertical, plus positionnel, dans ce match il se sentait à l’aise. Je le vois mieux, il n’a pas pu montrer tout ça l’autre jour, mais c’est une phase de son rétablissement et nous pouvons compter sur lui “, a-t-il déclaré.

D’autre part, il a également souligné la propriété du portugais Felipe Monteiro, que “sur la base des opportunités, il a trouvé une place dans l’équipe, dont il s’occupe”, tandis que le mexicain Héctor Herrera a vécu avec des “balançoires” et devra retourner au travail pour se faire un trou dont pendant sa retraite d’autres joueurs ont profité. .

Enfin, à propos de l’attaquant portugais João Félix a estimé qu’il “recherchait la continuité et la sa place dans l’équipe “et que” s’il le propose, il pourra aller très loin. “” Il a commencé avec enthousiasme, mais il a été blessé, il cherche la place que nous attendons et dont nous avons tous besoin. Si vous voulez, cela ira très loin “, a-t-il dit.